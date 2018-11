Saaremaa valla liikluskomisjon hakkab arutama Uue tänava elanike pöördumist muuta seoses kesklinna ehitustöödega oluliselt suurenenud liikluskoormuse tõttu sõitmine Uuel tänaval ühesuunaliseks.



“Kuna kogukonna ettepanek on muuta Uue tänava liikluskorraldust kardinaalselt, siis on vaja antud probleemi lahendamisse kaasa haarata suurem hulk erinevate valdkondade spetsialiste,” ütles valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk, kelle sõnul esitatakse kõnealune probleem valla liikluskomisjonile.

Pöördumise koostanud Eesti Naabrivalve Uue tänava sektori kontaktisik Annika Nettan ütles põhjenduseks, et praegune liikluskorraldus on ohtlik nii elanikele kui ka liiklejatele.

“Asume Kuressaare linna muinsuskaitse punases tsoonis, kus elumajade front asub ajalooliselt ja ehituslikult sõiduteele ohtlikult lähedal,” rääkis ta. “Elame olukorras, kus astume praktiliselt kohe toast sõiduteele liiklusesse, eriti ohtlikud on situatsioonid, kui kohakuti satuvad suured veoautod ja turismibussid. Meil on väga hea meel, et kesklinn korda tehakse, kuid see ei ole mingi väikese huvigrupi kapriis, lihtsalt elanikud on tihedast liiklusest oma kodutänaval häiritud.”