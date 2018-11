Vald on valmis Taaliku sadama ehitust toetama

Saaremaa vald saab väljaehitamist vajava Taaliku sadama haldajat abistada projektiraha omaosaluse tasumisel.



Orissaare teenuskeskuse juhataja Taavi Kand tutvustas Taaliku sadamaga seonduvat viimasel Orissaare osavallakogu koosolekul. Taaliku sadama probleem on see, et ta on poolik. Kaks korda on selle rekonstrueerimiseks Euroopa Kalandusfondist ka raha saadud, kuid palju tööd on veel teha, et sadam korralikult tööle ja teenima saaks hakata.

Sadam on rendil kohalike kalameeste loodud MTÜ käes. “Oleme nendega arutanud, kuskohast toetusi võiks saada, et asi lõpule viia. Asi on ka selle, et MTÜ on varasemate tööde tegemiseks võtnud laenu ja sadama valmis ehitamiseks tuleks kohustusi veelgi juurde võtta,” sõnas Kand.

Sadamas on olemas kai, mida tuleks veel kindlustada, lisaks tuleb paatide veeskamiseks ehitada slipid ja rajada muud kaldaehitised.

“Looduslikult on sadam väga heas kohas, vett on palju, kohalikke kalamehi jätkub ka. Aga ainult nende toel sadam ilmselt äriliselt toimida ei saa, sinna on vaja muid teenuseid ja töid juurde tekitada,” tõdes Kand.

Vald on pakkunud sadamahaldajale võimaluse, et tagab projektiraha taotlemisel MTÜ omaosaluse. “Kui mehed asjaga edasi lähevad, küll siis vald ka aitab,” sõnas Kand. Kevadel peaks tema sõnul algama Saarte Kalanduse järgmine taotlusvoor, siis on võimalik seda varianti rakendada.