2020. aastal algavad uute merekaablite paigaldustööd Suures ja Väikeses väinas peavad oluliselt parandama saarte elektrivarustust ja vähendama samas ka erinevate katkestuste arvu.



“Selle tööga saab reaalselt Saaremaa elanike ja ettevõtjate suur mure elektri varustuskindluse ja kvaliteedi osas murtud,” ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. Kaablipaigaldamise töövõtulepingule kirjutati eile alla Eleringi uues Orissaare alajaamas.

Vallavanem Madis Kallas ütles, et tegu on märkimisväärse investeeringuga, sest elektrikatkestused on teinud tõsist muret ettevõtjatele, kes on saanud otsest majanduslikku kahju. “Vähemalt senistel põhjustel enam elektrikatkestusi ei tule,” märkis Kallas.

Veskimägi lisas, et mingil määral võimaldavad uued võrgu tugevused lisada tootmisvõimsusi.

Merekaablid on osa Eleringi suuremast plaanist, millega alustati 2013.–2014. aastal, mil käivitus Lääne-Eesti saarte elektrigavarustuse tingimuste tõstmise projekt. Töödest on pool juba tehtud või tegemisel ja projekti kogumaksumus on umbes 32 miljonit eurot.

“Viimaste aastate jooksul oleme ehitanud Suure väina merekaabli, uuendanud Võiküla ja Leisi alajaama,” lausus Taavi Veskimägi.

Hetkel on lõpusirgel sisuliselt nullist rajatud Orissaare alajaama vastuvõtmine ehitajalt. Lähiaastatel renoveeritakse veel Sikassaare alajaam ja tõstetakse varustuskindluse suurendamiseks Muhu saart läbivad Võiküla–Orissaare ja Tusti–Orissaare õhuliinid eraldi mastidele.

“Viimane investeering koos Väikese väina kaabliga tagab, et saared saavad kaks sõltumatut elektriühendust ehk ülekandevõrgu tasemele tekib töökindel ringtoide,” lisas Eleringi juht.

Elering sõlmis merekaablite ehituslepingud kahel riigihankel ühispakkumustega edukaks osutunud ettevõtetega Merko Infra ja Connecto. Kaablite paigaldustööd algavad kava kohaselt 2020. aasta kevadel ja lõpevad sama aasta sügiseks. Kui uus kaabel tööle saadakse, võib tammil suurema osa juhtmetest ära võtta ja olemasolevad selgelt märgistada, et teha need ka lindudele nähtavaks.

Suured tööd ees

• Merekaablite ehitusmaksumus kokku 14,4 mln eurot.

• Suures väinas Rõuste ja Tusti alajaamade vahel asendatakse kaks 35-kilovoldist merekaablit ühe uue 110-kilovoldise merekaabliga.

• Kaabelliini kogupikkus on ligi 11 kilomeetrit, sellest merekaabel 9,7 kilomeetrit.

• Väikese väina uue 110-kilovoldise kaabelliini kogupikkus on 6,7 kilomeetrit, sellest meres 4,7 kilomeetrit.

• Koos uue kaabliga paigaldatakse merre ka kiudoptiline sidekaabel.

• Mõlemas väinas süvistatakse kaabel merepõhja

• Mõlema väina kaabli läbilaskevõime on 520 amprit.

Allikas: Elering