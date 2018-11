Tänavu aasta seeniorõppija tiitli pälvinud Jannu Holsting leiab, et kõige parem ajutrenn on see, kui end eluga kursis hoiad. Kahe nädala pärast 93. sünnipäeva tähistava Jannu Holstingu aktiivsust võiksid kadestada ka aastakümneid nooremad inimesed. Holsting on 2011. aastast tegutseva Kuressaare väärikate ülikooli eakaim õppur ja selle esimesi “tudengeid”. Kõigi nende aastate jooksul on ta puudun...