Tihti kargavad mulle pähe põnevad ideed, mida suurima rõõmuga ellu viiksin, aga imelikul kombel on mingi asi peas, mis seda entusiasmi alla surub. Tihti ei jagu mul energiat, et soovitud toimingud tehtud saaks, või ma ei suuda keskenduda ning see masendab mind. Tagasilöögid mõjuvad kuidagi eriti laastavalt, sest kinnitavad mu esialgset hirmu – ma ei saa hakkama. Enamik meie probleeme on seotud l...