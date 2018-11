Täna on rahvusvaheline enneaegse sünni päev, mille raames on MTÜ Enneaegsed Lapsed teinud üleskutse valgustada hooneid ja objekte lilla tooniga, et avaldada sel moel oma toetust enneaegselt sündinud laste peredele ning tõsta inimeste üldist teadlikkust. Saaremaa vallavalitsuse ja Kuressaare Kultuurivara koostöös saab lilla välisvalgustuse Kuressaare raekoda. Saaremaalt on lisaks Saaremaa vallavalitsusele oma toetust avaldamas ka MTÜ Valjala Pritsumehed.

Vallavalitsuses juhtis toetuse olulisusele tähelepanu planeeringuspetsialist Kätlin Kallas, kes on selle teemaga ka isiklikult seotud. Tema sõnul on Saaremaa vallas küllalt palju neid peresid, kellele selline toetusavaldus võiks korda minna, ning see annaks vapratele peredele tuge – nii lastele kui ka nende vanematele ja vanavanematele.

“Enneaegse lapse sünniga toimetulek on pere jaoks paras väljakutse igas mõttes. Süüdatavad lillad tuled annavad perele märku, et iga lapse sünd on oodatud ja oluline ning et pere ei ole selles väljakutses üksi. Eriti annab see tuge nendele vanematele, kes hetkel oma väikeste imedega alles haiglas viibivad,” lisas Kallas.