JUHTKIRI: Kui kuidagi ei saa…

… siis kuidagi ikka saab! Seda universaalset ütlust kõlbab hästi kasutada ka siis, kui jutt on noortest ja sellest, kui kerge või raske on neil alkoholi kätte saada.



Tervise Arengu Instituudi avaldatud raport näitas, et noorte endi hinnangul pole ise poest alkoholi ostmine enam nii lihtne kui aastaid tagasi. Kontrollitakse ju joovastava kraami ostjaid rangemalt. Kui oled liiga noor ja vanust tõendavat dokumenti ette näidata pole, jääd siidrist või õllest – kangemast kraamist rääkimata – ilma kui peni pehmest leivast.

Noored teavad aga, et kel vähegi nuppu, ei pea va joodavast veel suud puhtaks pühkima. Küllap mõni täiskasvanu ikka aitab hädast välja – näiteks sõber, kel vanust selleks juba piisavalt, et ise poeretkel ära käia. Või siis keegi võõras, kui teda kenasti paluda. Või siis leiab üht-teist vanemate baarikapist. Kuni ühiskonna suhtumine napsitamisse kardinaalselt ei muutu, ei maksa vist ka oodata, et alaealiste huvi alkoholi vastu kahaneks.