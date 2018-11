Retromagustoit viib hetkega lapsepõlve tagasi

Kuidas maitseb lapsepõlv? Mõnele mekib ta kui mannavaht, teisele kui lumepallisupp, kolmandale toob helged lapsepõlvemälestused meelde ploomikompott või mõni paksemat sorti kissell. Näiteks kakaokissell, mis sellegi loo peategelaseks.



Tegemist on ilmselt ühe lihtsaima magusroaga üldse. Kissell kui selline on lihtne nagunii, asi see sinna sisse segada siis kakaogi ja voilà – valmis!

Ü...