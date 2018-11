Laupäeval Kultuurikeskuses toimunud Kaitseliidu Saaremaa maleva pidulikul 100. aastapäeva peol anti üle ka Saaremaa aasta naiskodukaitsja tiitel, mis tänavu läks Evely Aavikule.

Tunnustuse pälvinud Evely Aavik oli üks neist, kes kuulus Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna loomise initsiatiivrühma. Ise kuulub ta Pihtla jaoskonna juhatusse ning on sealse jaoskonna aseesinaine, pidades oluliseks nii Saaremaa ringkonna kui ka Pihtla jaoskonna traditsioone. Lisaks on ta aktiivne avalike suhete valdkonnas ning meditsiinigrupis ja on varasemalt olnud ka pikaajaline revisjonikomisjoni liige. Avalike suhete grupi liikmena on ta sage messidel osaleja ning tutvustab rõõmuga Naiskodukaitse organisatsiooni. Aavik on ka baasväljaõppe organisatsiooniõpetuse mooduli instruktor.

Üritusel anti lisaks üle ka Saaremaa aasta kaitseliitlase tiitli, mille pälvis Anton Lii. Kaitseliidu tunnustuse said ka mitmed naiskodukaitsjad: Mare Kirrile anti 2. klassi teenetemedal, 3. klassi teenetemedalid Anneli Pitkale ja Ülle Süllale. Maleva parimaks naislaskuriks krooniti Liselle Laurits.