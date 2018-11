Toomas Kirsi uus film räägib õigusest õnnele

Teisipäeval oli Kuressaare Linnateatri Teatrikinos võimalik näha saarlasest (tele)režissööri Toomas Kirsi teist täispikka mängufilmi “Õigus õnnele”.

“See sai isegi parem kui eelmine!” ütleb lavastaja Kirss vihjega oma esimesele mängufilmile “Pilvede all. Neljas õde”. “Aga see on teistmoodi film, siin saab naerda ja samastuda filmi tegelastega. Iga inimene on ju mänginud mõttega, mis siis saaks, kui võidaks lotoga. Aga me ei ole keegi mõelnud sealt edasi. Mis siis tegelikult saab, kui ma võidan? Kuidas sellele reageerivad sinu pereliikmed, kuidas töökaaslased, sinu naabrid, kellele su elu ju nagunii väga korda läheb, ja kuidas reageerivad need inimesed, keda sa üldse ei tunne. See on üks suur virvarr.”

Filmi peategelane, Paldiski kooli kokk (Eva Püssa suurepärane roll!) on tegelikult õnnelik inimene, kellel on kõik olemas ja kes tõepoolest ei tea, mida sellise suure rahaga peale hakata. Rahaga, mis on nii suur, et pressikonverentsil peab ta arglikult küsima, mitme nulliga see kirjutatakse. Küll aga teavad selle raha kasutamise võimalusi kõik teised, lähemad ja kaugemad ning päris võhivõõrad, kellel kõigil oleks just nagu ka sellele rahale õigus. “See on ju meie kõigi raha, maksumaksja raha!” röögib peategelase tütrele näkku vihane eesti pensionär Merle Talviku vaimustavas kehastuses.

Võidupileti kinkinud sõbranna (Carmen Mikiver) võtab selle kõik kokku vägagi filosoofiliselt: sa oled varastanud meie kõigi unistuse!

Ilma lõppu ära seletamata võib kinnitada, et huvitaval kombel ei jäta peategelast maha tema siiras lihtsameelsus ja usk, et “kõik inimesed on ilusad ja head”. Võib-olla et isegi süveneb, sest on tõesti ka neid, kes ongi head ja kellele loeb inimene ise, mitte tema väärtus miljonites.

“Meie riigis on lihtne, sa võid jääda anonüümseks ja mitte oma võidust rääkida. Võib-olla ongi kõige mõistlikum suu lukus hoida ja elada nii, nagu sa oled siiani elanud. Isegi väiksemad summad kui kümme miljonit löövad inimestel ladva segamini,” annab Kirss nõu tulevastele lotomiljonäridele.

Samas pole miljon ka mingi õnnetus, kui osata sellega õigesti ringi käia. Lisaks võluvatele näitlejatöödele kiitsid vaatajad Toomas Lunge muusikat.

