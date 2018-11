Saaremaa vallavalitsus uurib osavaldade esindajate arvamust, kuidas beebide sünnikirjade kätteandmist edaspidi korraldada.



Sünnikirjade pidulik üleandmine Saaremaa vallas on seni toimunud kord kvartalis ja kohale on kutsutud kõik kolme kuu jooksul Saaremaa vallas sündinud beebid koos vanematega.

Nii olid eelmisele, 10. oktoobril toimunud vastuvõtule oodatud 92 titat oma perega. Ühe üritusel osalenud lapsevanema sõnul tuleks sünnikirjade üleandmise korda kindlasti muuta. “Kuigi paljud jäid vastuvõtule tulemata, oli rahvast ikkagi liiga palju,” ütles ema Saarte Häälele. “Nii pikk üritus on nii väikeste laste jaoks ikka liig, mis liig. Eriti nendele, kes oma sünnikirja alles viimaste seas kätte said.”

“Kuna kogu valla peale on vastsündinuid päris palju, on üritus üsna pikale veninud ja beebidel on olnud raske seal vastu pidada,” tõdes valla meediaspetsialist Merike Pitk. “Seepärast otsustas vallavalitsus küsida osavallakogudelt, kuidas oleks parem seda sündmust tähistada: kas korraldada ikkagi ülevallaline sünnikirjade pidulik üleandmine, aga sel juhul sagedamini kui kord kvartalis – näiteks iga kahe kuu tagant –, või hakata tegema sünnikirjade pidulikke üleandmisi hoopis piirkondade kaupa.”

Pitka sõnul on kaalumiskoht ka see, kas korraldada vastuvõtte kõigis endistes valdades või jagada Saaremaa vald näiteks kolmeks piirkonnaks – Ida- ja Lääne-Saaremaa piirkonnaks ning Kuressaare linnaks. Sel juhul hakkaks sünnikirjade üleandmine toimuma kolmes piirkonnas.

Vallavalitsus ootab osavallakogudelt vastuseid, kuidas tuleval aastal sünnikirjade kätteandmist toimetada, veel tänavu. “Juhul kui otsustatakse kolme piirkonna kasuks, peaks ka välja selgitama, kus saaksid oma sünnikirjad kätte Ida-Saaremaa ja kus Lääne-Saaremaa beebid,” märkis Pitk.

Pitka sõnul tegi ettepaneku sünnikirjade üleandmise korraldust arutada abivallavanem Kairit Lindmäe.