Austraalia ralli viimasel võistluspäeval libises Ott Tänak mudasel teel teelt välja ning kaotas sellega ajas 20 sekundit. Tänak oli sunnitud katkestama ning kuuendat aastat järjest läks MM-tiitel Sebastiel Ogier’le.

WRC-hooaja viimasele võistluspäevale läks Ott Tänak Austraalia ralli radadele veel liidrina, kuid pärast pühapäevast esimest kahte kiiruskatset kaotas Tänak uuele liidrile, Jari-Matti Latvalale, viis sekundit. Esikoha röövis Ott Tänakult päeva pikima katse keskel tehtud eksimus. Öösel sadanud vihm muutis teed libedaks ja see saigi saatuslikuks– ühes vasakkurvis libises Tänak Yaris WRCga teelt välja kohalikku põõsastikku ja kaotas 20 sekundit. “Ma ei ütleks, et sõitsin välja, vaid jäin pigem kinni,” kommenteeris Tänak katse lõpus. Ta lisas, et lisaks jäi siis veel masinas ka tagurpidikäik kinni.

Nii Thierry Neuville kui ka Ott Tänak pidid, kes püüdsid Sebastien Ogier’lt kõikide takistuste kiuse MM-tiitlit eest ära nabida, katkestasid mõlemad pühapäeval mudasel teel tehtud eksimuste tõttu pühapäeval ja olid sunnitud katkestama. See tähendab, et kuuendat aastat järjest on kuulub maailmameistritiitel Sebastien Ogier’le.