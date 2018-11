350 lauljat tegid laulupeotrenni

Kuressaarde kogunesid laupäeval pea kõik Saaremaa koorid koorilaulupäevale, et õppida mentor Janne Fridolini käe all selgeks kaks laulu tuleval suvel toimuva laulupeo ühendkooride repertuaarist.

Päeva korraldanud koorijuht Ester Soe ütles, et see on traditsiooniline žanripäev, mis toimub sügiseti kusagil Saaremaal. Laulupeoks valmistumise aastatel kutsutaksegi mentor, et karmiks laulupeo kadalipuks paremini valmis olla.

Laulupeole saamiseks hakkavad järgmisel aastal toimuma ettelaulmised, mille järel selguvad lõplikult juuli alguses toimuvale “Minu arm” nime kandvale peole sõitjad.