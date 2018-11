JUHTKIRI: Kodusaar kutsub

Mis kutsub inimest, kes on aastaid töötanud Soomes, naasma Eestisse – ametisse, mille kohta on juba ette teada, et seal tuleb hakata probleeme lahendama? Hooldekodu Saaremaa Valss uueks juhatajaks valitud Eve Lääts põhjendab, et soovib tagasi tulla, kuna on juurtelt saarlane ning soovib oma teadmisi, kogemusi ja oskusi kasutada kodusaare heaks.

Uus algus uues kohas ei tõota tulla kerge – kui Saaremaa Valsi endisele juhatajale heideti ette suurt kaadrivoolavust ja suhtlemisprobleeme personaliga, siis uuelt juhilt oodatakse, et ta suudaks luua püsiva ja ühtse meeskonna ning tõsta hooldusteenuse kvaliteeti.

Hoolduskvaliteet sõltub aga ennekõike hooldajate suhtumisest oma klientidesse, nende empaatiavõimest ja teadmistest-oskustest.

Eve Lääts tõdes, et hooldajate palgad Eestis on küll madalad, ent töö kvaliteet sõltub muudestki teguritest kui palk. Saaremaa Valsi uuele juhile jääb üle soovida vaid jõudu tulevases ametis ning oskust töötajatesse motivatsiooni süstida. Seda viimast läheb kindlasti tarvis.