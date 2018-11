Kaitseliidu Saaremaa malev tunnustas oma parimaid

Laupäeval Kuressaare kultuurikeskuses peetud Kaitseliidu Saaremaa maleva pidulikul 100. aastapäeva peol tunnustati ka maleva tublimaid.

Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi ütles, et neid tublisid kaitseliitlasi, kes tunnustust väärivad, on igal aastal jagunud päris mitu. “Sõltub muidugi ka aastast ja ega neid väga palju ole, sest inimesed teavad, keda esitada. Vahel on neid kaks, vahel neli,” märkis Havi.

Saaremaa aasta kaitseliitlase tiitli pälvis Anton Lii. Ta on pikaaegne Kaitseliidu liige, väga aktiivne, käib ise õppustel osalemas, viib õppusi läbi ja tegutseb instruktorina. Anton Lii on abivalmis ja kõigile alati vajadusel abiks.

Aasta naiskodukaitsja tiitli pälvis Evely Aavik, kes on üks naiskodukaitse Saaremaa ringkonna loomise initsiatiivrühma liikmeid. Ise kuulub ta Pihtla jaoskonna juhatusse ja on sealse jaoskonna aseesinaine, kes peab oluliseks nii kogu Saaremaa ringkonna kui ka Pihtla jaoskonna traditsioone. Lisaks on ta aktiivne avalike suhete valdkonnas ja meditsiinigrupis ning on varemalt olnud pikka aega ka revisjonikomisjoni liige.