Liisel Nelis võitis naiskonnaga konverentsi hõbeda

Liisel Nelise naiskond Sacred Heart University Pioneers kaotas USA ülikoolide konverentsi võrkpallifinaalis Bryant University Bulldogs´ile 0 : 3 (22 : 25, 23 : 25, 21 : 25).



Finaalturniiril, kuhu pääseb ainult neli paremat tiimi, oli Liisel Nelise naiskonna vastaseks poolfinaalis Long Islandi Ülikool, kes oli favoriit, kuid saadi siiski 3 : 0 võit. Finaalis 12 punkti toonud Liisel Nelis märkis, et Bryant University on hea ja tema võistkond jäi seekord nõrgaks. “Eks ma olen ikka pettunud oma USA hooajas, aga noh järgmine aasta võtan ära, mis võtmata jäi. Ma alles 22 aastat vana. Järgmisel aastal on mõlemad kraadid käes ja siis võib hakata vaatama, mis edasine toob,” rääkis Nelis.

Võrkpalli hooaeg algas tal juba 10. juulil ja mänguvorm on päris hea. Samas kulub väike puhkus ära ja nüüd hakkab ta siis valmistuma jaanuariks.

“Mul on vaja paar nädalat keskenduda nüüd rohkem füüsilisele koormusele ja ka koolitööle, sest Eesti naiskonna treener Andrei Ojamets saatis koondisekutse,” märkis Liisel Nelis, lisades, et proovib tulla ja aidata meie naistekoondist nii palju kui võimalik.

Samas on Liisel Nelisel kindel soov kaitsta suvel Gibraltaril toimuvatel Saarte mängudel Gotlandil koos Gerli Gulliga võidetud rannavolle tiitlit.