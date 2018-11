Ööpimeduses päästeti uppujaid ja hädalisi

Saaremaa vabatahtlik merepäästeselts korraldas juba viiendat aastat järjest navigatsioonihooaja lõpetamiseks ühisõppuse “Sügistorm”.

Seltsi juhatuse liige Annely Enke ütles, et õppuse eesmärk on ühiselt, koos koostööpartnerite politsei ja piirivalve-

ametnike, päästeameti ja Kaitseliiduga ning nende oma üksustega harjutada erinevate mereõnnetuste lahendamist. Igal aastal on õppus toimunud erinevas piirkonnas, sel aastal oli see läinud nädalalõpul Kunglas.

Otseselt ühest suurstsenaariumi Enke sõnul ei olnud. “Oli laev, mis oli sõitnud karile ja uppunud, selle tagajärjel eraldus parv, millel oli nii tõsisemalt kui ka vähem tõsiselt vigastatuid,” kõneles ta, lisades, et parv oli triivinud Kungla randa. Lisaks oli ka mootoririkkega kalapaat, kus hädas kaks kalurit. Nad olid jäänud ööpimedusse ja tuli üles leida. “Teada olid vaid umbkaudsed koordinaadid ning hiljem oli vaja lappajat ka pukseerida,” kirjeldas Enke.

Ühtlasi oli juhtunud õnnetus laeva remontides, mille tagajärjel süttis nii laev kui ka inimene ning merepäästjad pidid seda kõike kustutama. “Aga samuti oli tähelepanuharjutus, kus peale võeti kaks väga tähtsat isikut, kes tuli transportida punktist A punkti B. Ühel hetkel ühte inimest enam pardal ei olnud,” rääkis Enke.

Vähemtähtis ei olnud ka liikuvalt PPA laevalt kanderaamil inimese transportimine merepäästekaatrile. “Selle kõige juurde käis korrektne mereside pidamine, meresõlmede tegemine ning kuna Kungla lahe merepõhi ei ole kõige lihtsamate killast, siis ka oskuslik navigeerimine,” kirjeldas Annely Enke. “Ja seda kõike ööpimeduses.”

“Sügistormil” osales tema sõnul ligi 80 inimest, kelle hulgas oli nii reageerivaid üksusi, vabatahtlikke, kes kannatanuid kehastasid, vaatlejaid kui ka külalisi.

Praegu on seltsil liikmeid 84. “Meie suureks rõõmuks läbis kuus liiget taas Tallinnas esimese astme koolituse,” märkis Enke. Mainitud 84 liikme hulgast on aktiivseid 40–50 ringis ning see arv muutub pidevalt.

Kui palju tänavu erinevatele õnnetustele või ohuolukordadele reageerida on tulnud, Enke eile ei teadnud. “Kuraditosin ja mõned peale tuleb kokku kindlasti,” rääkis ta. “Ka lihtne pukseerimist vajav väljakutse võib merel kiirelt oma iseloomu muuta ja üle minna elupäästesündmuseks.”