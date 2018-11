Saaremaa gümnaasiumi arhitektuurikonkursi eile Kuressaare linnuses väljakuulutatud võidutöö “Sirge” juures hinnati hoone head asendiplaani, mis ühendaks Garnisoni ja Rohu tänava uue jalakäijate alaga.



“Me teadsime üsna täpselt, mida tahtsime,” ütles Saarte Häälele hetk pärast võidutöö väljakuulutamist arhitektuuribüroo KARISMA Arhitektid partner Kai Süda. Nende töö läbiv idee oli ühendada omavahel kaks tänavat koolimaja peasissekäigu eest läbimineva jalakäijate tänavaga, millele anti tinglikuks nimeks Kooli tänav. “Me väga loodame, et see ruum leiab ka palju kasutamist,” märkis Süda.

Arhitekti sõnul mängisid nad läbi erinevaid mõtteid, kuidas hoonet paigutada ning seda käidi vaatamas ka kohapeal. Saaremaale on KARISMA arhitektidel asja niigi, siin on kerkimas ka teine sama büroo töö – Pargi lasteaed. Kuressaares on nende tehtud ka ametikooli Disainimajakas. Haridusasutustest on sama büroo portfellis Türi põhikooli hoone ning üle Eesti tuntud hoonetest on nende projekti järgi valminud Tallinnas kõrguv superministeeriumi hoone.

Kai Süda sõnutsi oli ruumi mängimiseks palju, kuid omalaadne oli see, et hoone ei avanenud ühegi suure tänava äärde. Tähtis oli hoone paigutamisel ka see, et hea tava järgi ei tohiks koolimajja sisse paista intensiivset päevast päikest. Uue, Väljaku tänavaga paralleelselt paikneva hoone fassaad jääb lääne suunas ja tagumine pool idakülge.

Hoone kandekarkass on planeeritud rajada monteeritavatest ristkihtpuitpaneelidest ning liimpuittaladest ja -postidest. Maja peaks tulema kahekordne ning on jagatud kaheks töötamise tiivaks ja neid keskelt siduvaks ühisalaks. Töös on välditud koridoride kavandamist, neid asendab liigendatud ühisala. Kokku on hoone netopind 4113 ruutmeetrit, ehitusalust pinda on 2609 ruutmeetrit. Mahtu on 23 753 kuupmeetrit ja maksimaalne kõrgus on 10,7 meetrit.

Kai Süda ütles, et “Sirge” on nende büroo käekirjaga. “Meie tööd on sümmeetrilised,” selgitas ta, kujundid on pigem lihtsad ja arusaadavad.

Hoone ümbrusse on detailplaneeringut järgides kavandatud tehismuruga staadion, mida ümbritseb tartaankattega jooksurada. Autode parkimine on kavandatud Rohu tänava serva ning rattaparklad on tekkival jalakäijate sisetänaval. Süda sõnul on praegu valminud töö vahest ligikaudu pool lõpptulemusest.

Žüriis valla esindajana osalenud vallaarhitekt Mark Grimitliht ütles, et “Sirge” töö plussid olid selge visioon ja hea asendiplaan. Grimitliht märkis, et otsus võitja kohta ei tulnud kergelt, vaieldi paar päeva ning viimaste minutiteni. Kokku oli konkursile esitatud 18 tööd, millest 16 võeti arutusele ning lõplikult jõudis lauale kuus tööd.

Vallaarhitekt ütles, et nüüd tuleb asuda võidutööd täpsustama ja projekteerima ning see võib võtta aega umbes aasta.

Saaremaa riigigümnaasium on planeeritud kuni 540 õpilasele ja kool on plaanis avada 2021. aasta 1. septembril.