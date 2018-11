Saaremaa Võrkpalliklubil edukas Läti turnee

Balti võrkpalliliigas võttis Saaremaa Võrkpalliklubi ette Läti turnee, kus laupäeva õhtul esimeseks vastaseks olnud Daugavpilsi ülikool alistati suuremate raskusteta 3 : 0.

Meeskonna peatreener Urmas Tali üllatas uue sidemängija Lukasz Makowski, diagonaalründaja Sam Boehmi ja esiliigast appi võetud tempomehe Taavi Prei mängu panemisega. Nende kõrval olid Rauno Tamme, Eddie Rivera, Harri Palmar ja Johan Vahter. Hiljem sekkus ka Helar Jalg. “Mängisid need, kes terved on,” põhjendas Urmas Tali oma käiku.

Saaremaa pani edule aluse 25 : 19 geimivõiduga, teises geimis jagus tasavägist mängu seisuni 9 : 9, siis saadi ette 13 : 10 ja võit tuli numbritega 25 : 21. Kolmandas võeti mänguohjad taas kiiresti enda kätte ja tulemus 25 : 14 oli tõsiasi.

“Võitsime kontrollitult,” rääkis Urmas Tali. “Vastane üllatas sellega, et pani pikalt vigastuspausil olnud diagonaalründaja Samoilovsi sisse, aga ta pole veel sellises hoos, kui aastate eest. Nad ei suutnud kuidagi mängu enda kasuks kallutada, me hoidsime kaitses ja vastuvõtul asjad kontrolli all.”

Kui Saaremaa Võrkpalliklubi sai mullu ühe oma vähestest kaotustest võõrsil just SK Jēkabpils Lūšilt, siis pühapäeval endale vääratust ei lubatud ja vastane alistati kindlalt 3 : 0.

“Ühest kohast tundub numbriliselt, et kindel võit, aga kui anda neile võimalus kinni saada, siis on nad päris ohtlikud,” rääkis peatreener Urmas Tali. “Kolmandas geimis hakkas neil juba pisut tulema, aga õnneks nad ohtlikuks kokkuvõttes siiski ei saanud.”

Saaremaa võitis 25 : 14, 25 : 20 ja 25 : 21. Urmas Tali sõnul ei olnud eelmisel aastal samas saadud kaotus üldse meeles ja meestele see motiveerivaks elemendiks ei olnud. “Mis oli eelmisel aastal, oli eelmisel aastal, täna on juba uus aasta,” märkis peatreener, kes läks siiski kindla peale mängima ja rõhus oma põhikoosseisule. “Kui oleks midagi juhtunud, siis oleks vaadanud,” tõdes ta.

Liitus Poola kõrgliiga mängija



Saaremaa Võrkpalliklubi oli sunnitud endale uue sidemängija otsima, kes vahetab välja vigastatud Omar Rivera. Puertoriikolase põlv vajab operatsiooni ja leping temaga lõpetati.

Tema asemele on Saaremaa Võrkpalliklubi toonud poolakast sidemängija Lukasz Makowski, kes on kaks viimast hooaega mänginud Indykpol AZS Olsztyni meeskonnas ja saavutas möödunud aastal PlusLigas kõrge neljanda koha. Lisaks erinevatele Poola meeskondadele on Makowski mänginud Saksamaal Bundesliigas.

“Klubi loodab mängumehest tõhusat abi, kes suudaks veelgi paremini meie mängu toimima panna rünnakul,” rääkis mänedžer Hannes Sepp. “Makowski on juba Saaremaal kohal ja kõik paberid on klubil korda aetud selleks, et mees saaks osaleda juba nädalavahetusel mängudes Daugavpilsi ja Jekabpilsiga. Samuti on ta rivis CEV Challenge´i sarja mängudes prantslaste vastu.”

Küsimuse peale, kas meeskonnas võib veel muudatusi toimuda, kui tulemused ei vasta ootustele, kostis Hannes Sepp, et ikka võib tulla. “See on toimiv protsess,” lausus ta. “Mõnel mehel võib tulla vigastus või ei olda tema mänguga rahul või mängib keegi alla oma võimete. Hetkel ei ole see teema päevakorral, kuid vahetada saab 1. veebruarini.”

Taavi Prei tegi meistriliiga debüüdi



Kuna Saaremaa VK tempomehed Siim Ennemuist ja Mihkel Tanila on vigastustega kimpus, siis sai oma võimaluse Taavi Prei. Laupäeval oli ta võõrsil mängus Daugavpilsi ülikooli vastu kohe algkoosseisus ja tõi meeskonna kasuks 4 punkti.

“Algus oli veidi närviline,” tunnistas Taavi Prei, kes varasemas kohtumises Selver Tallinnaga oli küll koosseisus, kuid väljakule veel ei pääsenud. “Õnneks aga kõige hullemini ei läinud, teised said hästi hakkama ja sain rahulikult olla. Muidugi oleks saanud ka paremini mängida ja tase on ikka päris hea.”

“Ta mängis oma koha hästi välja, tubli poiss,” tunnustas Prei panust peatreener Urmas Tali.

Sügisel Saaremaa esiliiga meeskonnaga harjutama hakanud Taavi Prei ei julgenud siis unistadagi, et tal võib tulla hooajal võimalus mängida Balti liigas Saaremaa Võrkpalliklubi eest. Kuna esimesest sai meistriliiga meeskonna duubel, siis tekkis ka teoreetiline võimalus selleks.

“Hooaja algul, kui meestel oli vigastusi, hakkasin tasapisi sellele mõtlema, aga enne seda neljapäeva väga mitte,” lausus Taavi Prei. “Kui mulle klubist helistati, et Mihkel ja Siim on vigastatud ning on abi vaja, siis nägin juba reaalset võimalust. Tunne on hea ja kindlasti sooviks sellist kogemust veel saada.”