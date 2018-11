Bussireisijate arv kasvas 26%

Oktoobrikuus tõusis Saare maakonna ühistransporti kasutavate reisijate arv 26%, mis on kõrgeim näitaja alates tasuta bussisõidu sisseseadmisest 1. juulil.

“Tasuta transpordi mõju reisijate arvu suurenemisele on olnud suurem, kui me algselt eeldasime,” ütles Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson. “Eeldasime, et see arv tõuseb, aga et nii palju, on üllatav.”

Kui eelmise aasta oktoobris vedasid liinibussid Saare maakonnas 42 963 reisijat, siis sel aastal 57 674 reisijat ehk 14 711 reisijat (26%) rohkem.

Kõige enam kasvas reisijate arv GO Busi teenindatavatel Ida-Saaremaa liinidel, kus võrreldes mullusega sõidutati oktoobris 15 109 asemel 21 873 (+6764) reisijat ehk koguni 31 protsenti enam. Atko Liinide teenindatud Lääne-Saaremaal sõitis oktoobris 19 377 (+4178) ja Kuressaare linnaliinidel 16 424 reisijat (+3769).

Kui pärast tasuta transpordi sisseseadmist on reisijate arv igas kuus kasvanud, siis enne tasuta bussiliikluse käivitamist langes reisijate arv pidevalt. Näiteks mais ja veebruaris oli üle 4000 reisija vähem kui aasta varem.

Sõrve suunal kogus oktoobris kõige rohkem reisijaid juurde kell 6.10 Kuressaarest väljuv Iide–Jämaja–Kaunispe–Lindmetsa–Anseküla–Salme–Kuressaare liin (+88). Kihelkonna suunal lisandus 228 reisijat kell 14.35 väljuvale Kihelkonna–Kärla–Kuressaare liinile ja Mustjala suunal 188 reisijat kell 17.15 väljuvale Kuressaare–Randvere–Mustjala liinile.

Leisi suunal sai oktoobris 270 reisijat juurde kell 18.20 väljuv Kuressaare–Eikla–Leisi–Eikla–Kuressaare liin ja Orissaare suunal 283 reisijat kell 7 hommikul väljuv Kuivastu–Hellamaa–Orissaare–Pöide–Laimjala–Kuressaare liin. Pihtla suunal lisandus 95 reisijat kell 7.05 väljuvale Tõlluste–Sandla–Pihtla–Kuressaare liinile.

Saare maakonna liinivõrgu laiendamiseks eraldati 2018. a II poolaastaks ligikaudu 57 000 eurot lisavahendeid võrreldes 2017. aastaga, mis võimaldab teenindada 51 416 liinikilomeetrit rohkem kui 2017. aasta teisel poolaastal. Karl Tiitsoni sõnul on eelarveliste vahendite võrdlemine tegelikult keeruline, sest enam ei ole piletitulu, mis eelmisel aastal oli liinikilomeetri hinna üks komponente.

Uute liinide arvelt suurenes liinivõrk oktoobris võrreldes aastatagusega 17 933,5 km, sellest Ida-Saaremaal 11 429 km, Lääne-Saaremaal 5250 ja linnas 1254,5 km.