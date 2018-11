JUHTKIRI: Sõidavad. Bussiga

Ühistranspordis valitses aastaid olukord, mille võis kokku võtta lihtsa lausega: nokk kinni, saba lahti. Kuna reisijate arv vähenes, kärbiti liinivõrku ning kuna liinivõrku kärbiti, vähenes reisijate arv.

Kui arutati tasuta ühistranspordi kehtestamise üle, leidus hulganisti skeptikuid, kes selle võimaluse loomist ei pooldanud. On ju selge – tasuta teenus tuleb ikka kellelgi ja millegi arvelt kinni maksta. Ka tasuta sõidu võimaluse eest tasub lõppkokkuvõttes maksumaksja, mis sellest, et bussi astudes ja end istuma sättides ei pruugi ta seda aduda.

Samuti ei uskunud pessimistid, et tasuta ühistransport reisijate arvu oluliselt kasvatab – inimene on ju mugav ja kes kord autoga sõitma harjunud, ei see enam bussiga sõida. Arvud räägivad aga teist keelt. Reisijate arv, mis mullusega võrreldes kasvas koguni 26%, annab tunnistust sellest, et kui marsruut ja graafik sobivad, küll jagub siis ka neid, kes bussiga sõita soovivad. Kui suurt rolli mängib siin see, et reisi eest tasuma ei pea – eks sellele oska vastata iga reisija ise.