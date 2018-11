Küttepuidu hinnaralli ei pruugi nii pea veel lõppeda

Oktoobris maksis tihumeeter küttepuitu 31,99 eurot, mis tähendab aastavõrdluses 31,5-protsendilist hinnakasvu, selgub Erametsakeskuse hinnastatistikast.



Kui mullu oktoobris maksis tihumeeter küttepuitu statistika kohaselt 24,32 eurot, siis möödunud aasta lõpuks kasvas see 25,33 euroni tihumeetrilt. Sel aastal on puiduturul küttepuude hind kasvanud kuust kuusse, ületades veebruaris esmakordselt 30 euro piiri ja mais 31 euro piiri tihumeetri kohta. Oktoobri hinnataseme puhul on aga taas kord tegu uue hinnarekordiga.

Sikassaare Halupuu tegevjuht Tauno Ligi tõdes, et tänavu kevadel tõusis kolmemeetrise küttepuu hind ja sellest tingituna kerkis ka halupuu hind. “Pärast seda on hind püsima jäänud, vähemalt meil Sikassaare Halupuus,” märkis ta. Ligi lisas, et kui korra ajalukku piiluda, siis näiteks 50 cm küttepuu (ahjupuu) maksis 2013.–2014. aastal 28 eurot ruum.

2015.–2017. aastal maksis ruumimeeter aga 27 eurot ja 2018. aasta kevadest alates 32 eurost ruumimeeter. “Meie ette­võte korrigeerib hindu vastavalt turule ja kolmemeetrise küttepuu ostuhinnale,” selgitas ta. Praegu maksab neil 30 cm küttepuu 34 eurot ruumimeeter, 40 cm küttepuu 33 eurot ruum ja 50 cm küttepuu 32 eurot ruum.

Hinnatõusu põhjuseks oli Ligi sõnul hakkpuidu hinnatõus. Enamik kolmemeetrist küttepuitu osteti kokku hakkpuiduks ja see eksporditi tema sõnutsi Eestist välja. “Hinnalangust või -tõusu ette näha on väga raske, aga kui vaadata, mis teeb üldine puidu hind, siis on arvata, et mingi aja pärast hind siiski tõuseb,” pakkus ta.

Praegu neil küttepuid jagub. “Suvine kiire aeg on läbi ja hetkel valmistame ette kuivi küttepuid järgmise aasta talveks,” sõnas Ligi. “Kui kellelgi on praegu plaanis soetada küttepuid uueks hooajaks, siis saab väga kiiresti kätte.”