MoeKunstiKino eriseanss Vivienne Westwoodist

Moefilmide festival MoeKunstiKino rõõmustab järgmisel nädalal ka saarlasi – värske moedokumentaal Vivienne Westwoodist linastub Kuressaare filminädala raames.

“Moedokumentaalide valik oli sel aastal tõeliselt rikkalik ning valisime nende hulgast Kuressaare publiku jaoks filmi “Westwood: punkar, ikoon, aktivist”,” rääkis MoeKunstiKino eestvedaja Helen Saluveer. “Tallinnas linastus see dokumentaal kolm korda täissaalile ning piletimüügi järgi paistab, et ka saarlased on maailmakuulsa pungikuninganna tegemistest huvitatud.”

Moefilme on Kuressaares linastunud varemgi. “Möödunud aastal näitasime MoeKunstiKino eriseansina moedokumentaali kingadisainer Manolo Blahnikust ning sellest kujunes Kuressaare filminädala kõige publikurohkem seanss,” märkis filminädala korraldaja Elen Pärtel-Saar.

“Westwood: punkar, ikoon, aktivist” on esimene Vivienne Westwoodist valminud linateos, mis kujutab ääretult kaasakiskuvalt meie aja tõelise moeikooni võitlust enda loodud brändi aususe ja rikkumatuse, oma põhimõtete ning moepärandi nimel. See on portree naisest, kes suutis üles ehitada maailmakuulsa moemärgi, mis on nüüdseks ehk liigagi suureks kasvanud.

Dokumentaalfilm “West-wood: punkar, ikoon, aktivist” linastub Kuressaare filminädala raames Kuressaare Linnateatris 27. novembril kell 19. Film on ingliskeelne, videosissejuhatuse teeb moedisainer Xenia Joost.

Kultuuritoimetus