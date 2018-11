Muusikat seitsme maa ja mere tagant

Laupäeval, 24. novembril on kõigil muusikasõpradel võimalus kuulda Kuressaare muusikakoolis klavessiini, seda nii solisti- kui ka ansamblipillina, nii laste kui ka professionaalide esituses. Vanamuusikaansambel Rondole tulevad külla Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumi muusikakooli noored klavessiinimängijad ja nende särav õpetaja Ene Nael.

Kuressaare muusikakoolile fondi “Igal lapsel oma pill” toel ostetud Bizzi firma Stuudio klavessiin on klavessinistide terminoloogia järgi “itaallane”. Klavessiin (ka tšembalo, pr clavecin, it clavicembalo, cembalo) on ajalooline klahvpill, mille heli tekitavad keeled, kuid erinevalt klaverist klahvidele vajutamisel näpitakse keeli plektroniga, mis ajalooliselt oli valmistatud linnusule rootsust. Ka klavessiini kõla on klaverist erinev – veidi pinisev ja kustub kiiresti, pedaal sellel pillil puudub. Erinevais paigus valmistatud klavessiinid võivad kõlalt ja tämbrilt üksteisest väga palju erineda. Eesti üks tuntumaid klavessiniste, energiline ja alati rõõmsameelne Ene Nael tutvustab eelseisval kontserdil lähemalt ka Euroopas levinud erinevaid klavessiinitüüpe ja illustreerib neid kauni slaidiprogrammi kaudu.

Kontserdil teevad lisaks klavessiinimängijatele Tallinna VHK-st kaasa ka vanamuusikaansambli Rondo liikmed (pillimängijatele lisaks kaunihäälne viiuliõpetaja Kristi Saar) ja tšellomängijad Kuressaare muusikakoolist. Kontsertmeistrid on Ene Nael ja Edoardo Narbona.

Kontsert on tasuta. Tulge kõik julgesti, ootame!

Tiiu Maripuu, Rondo juht