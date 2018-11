Torgu tahab kohapeale elustamisseadmeid

Läinudnädalasel Torgu osavallakogu koosolekul räägiti ka kiire arstiabi kättesaadavusest piirkonnas.

Osavallakogu esimees Kaupo Vipp tõdes, et teatavasti jõuab kiirabi linnast Taga-Sõrve umbes 40 minutiga. Seega oleks kohapeal tarvis vahendeid, mis võimaldaksid sõrulastel endil ohuolukorras kiiresti reageerida.

“Elustamiskohver ja allergiasüstid võiksid kohapeal olla, et ei juhtuks nii, nagu mõned korrad on olnud, kus asi on olnud väga kriitilise piiri peal,” kõneles Vipp. “Võib juhtuda, et keegi on näiteks allergiline herilase nõelamisele ja enne, kui kiirabi kohale jõuab, on ta juba läinud,” näitlikustas osavallakogu esimees võimalikku olukorda. Kasutada saaks elustamisvahendeid mõni kohalik elanik, kes on eelnevalt vastava väljaõppe saanud.

Vipi sõnul asuvad nad nüüd asjaga tegelema, et vahendid Sõrve kohapeale välja ajada. Võimalik peaks see tema sõnul olema küll, sest on ju taoline elustamis- ja allergiakraam ka mõningates suuremates ettevõteteski olemas. “Vanasti oli nii, et ainult parameedik võis tegutseda, aga siin Sõrves, kus me sisuliselt oleme nagu saare peal, oleks neid vahendeid kindlasti tarvis, et ei tuleks mõnda traagilist lõppu.”