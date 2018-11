Ühistu asub uue ettevõttega oma brändi tugevdama

Üks ajaring on täis saanud – nii võttis Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov kokku nõukogu otsuse asutada nende senise tootmistsehhi varade baasil iseseisev äriühing STÜ Tootmine.



Kalle Koov selgitas, et kui möödunud sajandi üheksakümnendatel lõpetati toitlustuse ja toidutootmise vähenenud nõudluse sunnil toitlustuskombinaadi kui iseseisva juriidilise isiku tegevus, siis praegu ollakse olukorras, kus nähakse oma tootmise oluliselt kiiremat arengut iseseisva äriühinguna toimetades. Tootmise alla kuuluvad siis nii pagaritooted kui ka kõik muu omatoodang.

Eeldused on olemas



Tootmistsehhina toimetavad nad Koovi sõnul Kuressaares Tehnika tänava hoones selle sajandi algusest. “Aasta-aastalt suurenenud tootmismahule ja karmistunud tootmisnõuetele oleme oma ruumidega juba selgelt jalgu jäänud. Seda vaatamata viimastel aastatel tehtud laiendustele ja ümberkorraldustele,” kõneles ühistu juht.

Pikas perspektiivis võiks tootmisel olla tema sõnul oma nüüdisaegne tootmispind ühes heade töö- ja olmetingimuste ning kaasaegse seadmepargiga. “Saaremaa tarbijate ühistu tütarettevõttena toimetades kvalifitseeruks tootmistsehh iseseisva äriühinguna ka erinevate riiklike toetuste saajate nimistusse,” tähendas Koov.

“Toodame ja müüme oma toodangut rohkemgi kui mõni muu toidutootja Saaremaal, aga meie nime Äripäeva toiduainetetööstuse TOP-ist ei leia,” nentis Koov, pidades seda vaid üheks näiteks, milleks on vaja eraldi tootjat ja brändi. “Meil läheb sellega ehk veel aega, aga meil on olemas kõik, et olla edukad!”

Hea näide iseseisvast edukast tegutsemisest on ühistujuhi sõnul võtta naabrite hiidlaste juurest, kus Hiiumaa tarbijate ühistu tütarettevõttena töötava HTÜ Tootmise OÜ toodete tuntus ulatub juba ammu oma saarest kaugemale. “Olen kindel, et seda suudame meiegi,” kinnitas Koov.

Seda kõike arvestades siinset aastatepikkust tootmiskogemust, tublit töökollektiivi ja võimalust piisava tootmisvõimsuse korral müüa oma toodangut mitte ainult oma kauplustes, vaid kogu Coopi kesk­ühistu süsteemis. Kuid miks mitte ka teiste jaekaubanduskettide kauplustes.

Kõik töökohad säilivad



See nõuab Koovi kinnitusel head tootmisbaasi ja täiendavalt töötajaid, aga eelkõige maitsekaid ja tarbijale meeldivaid tooteid pakendatuna ostjale Saare tootena äratuntavasse ja keskkonnasõbralikku pakendisse. “Ja loomulikult head müügitööd,” lisas ta.

Uue ettevõtte loomisega säilitatakse Koovi kinnitusel kõik senised töökohad, töötajatele töölepingutes kokkulepitud tasud ning neile Saaremaa tarbijate ühistus ja Coopis antavad soodustused. Uue, STÜ tütarettevõtte juhatusse kuuluvad Kalle Koov ja Mai Takkis.