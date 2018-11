JUHTKIRI: Võlg on võõra oma

Seda teavad kõik, et eraomand on püha ja puutumatu. Samas on ilmselt kõik kuulnud ka ütlust, et võlg on võõra oma. Kui see võlg on lumepallina aina kasvanud, ei pruugi see eraomand aga ühel hetkel enam nii puutumatu olla midagi. See, mis praegu kuulub sulle, ei pruugi peagi enam sinu oma olla, kui sa ei ole kuude viisi vaevunud oma kohustusi täitma või suutnud seda teha.

Kõljalas asuv korteriühistu Tähistaevas üldkoosolekul otsustati kahe võlgniku korterid sundmüüki panna – nende eest saadav raha võimaldaks võlad tasuda. Vahel sunnib äärmuslikku olukorda sattumine inimest end siiski käsile võtma. Kui on oht oma varast ilma jääda, tuleb leida lahendus, et päästa, mis päästa annab. Sest kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Näiteks maksegraafiku järgi oma võlga tasudes.