Korteriühistu soovib võlgniku korteri sundkorras müüa

Kõljalas asuva 24 korteriga korteriühistu Tähistaevas üldkoosolek otsustas oktoobri lõpul panna kahe võlgniku korterid sundmüüki, et saadava rahaga võlad tasuda.



Võlgnike korterite sundmüügiks on kõik eelnevalt vajalikud etapid läbitud ja vastavalt seadusele saab võõrandamisnõude esitada siis, kui võlgu on oldud vähemalt kuue kuu eest üle kolme kuu.

“Meil ei ole eesmärk kelleltki elamispinda ära võtta,” ütles korteriühistu juhatuse liige Aime Saar. “Meil käib kõik kohtutäitur Enno Kermiku kaudu ja hetkel on meil veel probleeme ainult ühe korteriga, sest üks omanik on saanud vajalikud maksetähtajad paika ja ta on hakanud jooksvalt oma võlga ka tasuma.”

Küll aga on teise korteri omanikuga asjad juba pikemat aega kohtus.

“Omanik on Soomes tööl, ühendust temaga ei saa ja kirjad, mis oleme saatnud, tulevad tagasi. Kohus pole ka teda üles leidnud ja jurist Liivi Tuus lubas seda uurida, miks see asi on nii pikalt venima jäänud,” rääkis Saar.

Ühistu juhatuse liige lisas, et kuna otsuseid korteri võõrandamise kohta tehtud ei ole, siis ta võlasummasid öelda ei saa.

“Aga need ei ole mitte väikesed ja kuna me oleme väike ühistu, siis on need meile üpris olulised,” tõdes ta.