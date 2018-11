Omniva, kuhu saadetis jäi?

Saarte Hääle poole pöördunud lugejad kurdavad, et viimasel ajal on postiettevõtte Omniva teenuste kasutamisega aina probleeme: küll ei jõua kirjad ja pakid kohale, küll jäävad hoopis saabumata. Samasisulisi kogemusi jagavad inimesed ka sotsiaalmeedia postitustes.

K. R. Saaremaa vallast:



Jah, nüüd teame me kõik, et Omniva logistikakeskus pealinnas kolib. Kui mina 10. novembri hommikul pealinna tütrele pakki saatma hakkasin, ei teadnud ma, et lähima aja jooksul ta seda kätte ei saa. Mitmeid päevi hiljem hakkasin Omnivast uurima, kuhu pakk jäi. Vastati, et nad kolivad ja kõik pakid liiguvad aeglaselt. Teenindaja lisas, et minu valitud aadressil asuv pakiautomaat on väga populaarne ja väga hõivatud. Palusin, et ehk on võimalik minu pakk siis mõnda teise automaati viia. Vastati, et vormistavad peapostkontorisse ja tuleb teade.

Paki liikumisteekond on pealinnas, aga kümme päeva hiljem pole pakk automaati ega peapostkontorisse jõudnud. Palusin viisakalt selgitust, et lubati ju peapostkontorisse saata, mille peale vastati, et kui nad suunavad paki ringi, siis võib pakk hoopis kaduma minna.

Teenindaja sõnul on minu valitud aadressil asuv automaat pealinnas mõeldud põhiliselt äriklientidele, kellega neil on lepingud, ja tavakodanikele on jäetud mõned luugid vabaks.

Kui oleksin seda teadnud, saatnuks ma paki ju mujale.

Seega ootan huviga, kui kaua võtab aega, et pakk jõuaks saarelt pealinna. Kümme päeva on liiga kaua. Leian, et kui pakid viibivad, võiks vastav info olla ka pakiautomaadi ekraanil ja pakkide vastvõtmine peatatud. Sõbralik soovitus kaasmaalastele: viige pakk ise kohale, saate kiiremini!

Maire Forsel, Leisi Lapikoja perenaine:

Olen Omniva postiteenust kasutanud viie aasta jooksul väga palju – peamiselt Lapikojas valminud patjade saatmiseks – ja kõik on toiminud nagu kellavärk. Paistab, et probleemid on tekkinud just viimasel ajal. Ilmselt on praegune saadetiste viibimine seotud Omniva uue kaubajagamisterminali valmimisega, aga vahel on probleemid kinni ka inimestes, kes postiasutustes töötavad.

Kui ma töötaksin Rapla postkontoris ja näeksin, et Tallinna sorteerimiskeskusest on üks kiri Saaremaale saatmise asemel saadetud kogemata Raplasse tagasi, siis saadaksin selle uuesti õigele aadressile. Selle asemel otsustas kirjakandja selle ikkagi saatja postkasti pista, sest ainuke Rapla aadress, mida ta sellel ümbrikul nägi, oli saatja aadress ja tema on ju kirjakandja Raplas. See, et saatja oli enne postitamist ümbriku Rapla postitöötajale ette näidanud, et üle kontrollida, kas kõik on õigesti vormistatud ja olla kindel, et marke õiges väärtuses peal, ei tähendanud enam midagi. See, et saaja aadress asub Saaremaal, ei tähendanud ka enam midagi. Keegi ei märganud viga ega võtnud midagi ette. Või siis ei hoolinud. See juhtus juba teist korda. Esimesel korral, kui sama asi juhtus, läks kirja saatja Rapla postkontorisse tagasi – seal jooniti saaja aadress alla ja saadeti kiri uuesti sorteerimiskeskusesse, kus enam viga ei tehtud ja kiri jõudis paaripäevase hilinemisega Saaremaale. Nüüd ei olnud aga saajal aega oodata, sest ümbrikus oli ühe kiire tellimuse kavand ja tellijale oli lubatud, et töö on esmaspäeva hommikuks valmis. Kirja saatja leidis kirja oma Rapla postkastist reede õhtul ja selleks, et see oleks laupäeval Saaremaal kohal, ei saanud enam Omnivat kasutada. Appi tuli kõikvõimas Facebook ja leiti inimene, kes oli Tallinnast laupäeval saarele sõitmas. Nii liikus kiri käsipostiga laupäeva varahommikul kõigepealt Tallinna ja sealt siis edasi Saaremaale, kus kirja saaja pidi sõitma mitukümmend kilomeetrit, et kiri abivalmis inimeselt kätte saada. Üks väike postitöötaja hoolimatus röövis mitme inimese unetunnid, kuhjaga närvirakke, aega ja autokütust.

Pärast selleteemalist Facebooki-postitust võttis Rapla postkontori juhataja minuga ühendust ja vabandas.

Minu arvates on sellised lood inimestes kinni – tehakse palgatöötaja rutiinset tööd, kus oma pead töö tegemiseks ei viitsita või ei jaksata kasutada. Või siis mõeldakse, aga ei hoolita, ei huvituta. Tehakse tuimalt oma töö ära ja kõik. Mul on neile inimestele, kes oma ükskõikset ja hoolimatut töötegemist väikese palga või muu tööandjast sõltuvaga õigustavad, vaid üks soovitus: leidke endale töökoht, mis teid rahuldab, või tehke oma ettevõte, kus pole seda tööandjat, keda pidevalt kiruda. Me saame kõik oma elu kujundada selliseks, et see oleks õnnelikum ja parem. Ja et keegi meie hoolimatu töö pärast ei kannataks.

Katrin Pauts, Muhu krimikirjanik:

Omnival on suuri probleeme standardmõõtudest suuremate kirjade kohaletoimetamisega. Tavapostiga teele pandud tööleping jäigi mul kätte saamata (lasin lõpuks saata uue variandi tähituna). Soomest teele pandud ajakirja ootan kolmandat nädalat. Tasub ainult kullerit või tähitud posti kasutada, sest kui tracking number´it pole, laiutavad postitöötajad järelepärimise peale vaid käsi.

Lugeja A. T. Kuressaarest:

Tellisin Kuressaare ehitus- ja kodukaupade kaupluse kaudu elektriseadmete maaletoojalt varuosa, mida poe enda pakutavas valikus parasjagu saada ei olnud. Kui nädala pärast kauplusesse helistasin, vastati mulle, et maaletoojafirma oli kauba küll posti pannud ja arvegi Kuressaare kauplusele selle eest esitanud. Mida aga ei tulnud ega tulnud, oli Omniva kaudu saadetud kaup ise. Kauplusest selgitati mulle, et Omnivast ei osatud neile kaduma läinud paki kohta midagi öelda ning seetõttu pidid nad uue tellimuse esitama. Lõpuks sain tellitud varuosa siiski kätte – selle, mis oli saabunud teise pakiga. Kui seda veel nädal hiljem välja ostma läksin, polnud esimesena saadetud pakk ikka veel Kuressaarde jõudnud.

KOMMENTAAR

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv: alles õpetame uut liini pakkidega tegelema

Need juhtumid on kahetsusväärsed, aga selgitame natuke ka viibimise põhjuseid. Seoses varakult saabuma hakanud jõulusaadetistega ning sellega, et hiljutine kolimine uude logistikakeskusse tingis suuri ümberkorraldusi, tuleb praegu ette hilinemisi ning kõik pakid ei pruugi kahjuks kohale jõuda kokkulepitud ajal.

Kui saadetis on pikemalt viibinud, siis võib tegu olla probleemse saadetisega, mis nõuab ühel või teisel põhjusel praeguses olukorras käsitsi sorteerimise abi. Kuna praegu alles õpetame uut liini meie pakkidega tegelema, siis osa saadetisi – eeskätt need, mis on erikujulised või eritingimustega – võib viibida. Hetkel toimetame klientideni sadu tuhandeid saadetisi nädalas, uus logistikakeskus toimib aga iga päevaga üha efektiivsemalt ning peatselt oleme ka kõikide võlgadega järje peale saamas.

Palume klientidelt vabandust ning kannatlikku meelt ja mõistvat suhtumist – muudatused on ette võetud selleks, et pakkuda edaspidi kiiret ja uue kvaliteediga teenust.