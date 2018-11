Saare koostöökogu otsustas ettevõtlusvoorust toetada projekte 586 000 euro eest. Rohkemgi veel panevad ettevõtjad omalt poolt ettevõtmistesse raha juurde.



Kui viimasel ajal on suurt populaarsust kogunud pilliroost joogikõrte valmistamine, siis toetuse sai üks järjekordne kõrremeister Sutu OÜ, mille taga on Ahti Taits ja Kaido Saar. SKK toetab neid 75 000 euroga, et neil oleks võimalik soetada pilliroost joogikõrte tootmiseks vajalik tööstuslik liin. Ühtekokku kulub selleks 125 000 eurot.

Pea sama suur ettevõtmine on Pidula vana kalakasvanduse tiikidele wakepargi ehk veepargi rajamine. See läheb maksma üle 104 000 euro ning SKK-lt saadav toetus moodustab sellest ligi 63 000 eurot.

Wakepargi rajab Tulipunane OÜ. Ettevõtmise projektijuhi, sisuliselt kohe kalakasvanduse kõrval elava Ardon Kaerma sõnul on neil plaanis rajada vanade kalakasvatustiikide peale veepark. Tema sõnul on seal kolm suurt kahehektarilist tiiki ning tööde esimeses etapis, mille peale ka kõnealune projekt sai tehtud, rajatakse esimesele tiigile profirada.

“Tegemist on n-ö kaabelpargiga, kus tross sind veelauaga sõitmise ajal edasi tõmbaks. Seal on ka hüppekohad ja sõita saab igal aastaajal – pole üldse vahet, kas merel on tuult või mitte,” kõneles Kaerma.

Atraktiivseks teeb asja tema sõnul tõsiasi, et tiigi veetasapind on sügavamal kui kaldad. “See muudab pargi atraktiivseks just rahvusvahelistel võistlustel, mida meile juba praegu on pakutud. Rada on kahelt poolt hästi vaadeldav.”

Kaerma sõnul on neil projekteerimistingimused käes, peagi toimub ka esimene ehituskoosolek ning järgmiseks hooajaks tahaksid nad pargi avada. Jätkuprojektina sooviksid nad aga järgmisel või ülejärgmisel aastal taotleda raha ka algajate raja tarvis.

Ent toetusesaajate hulgas on veel mitmeid teisi ettevõtmisi. Kes kavatseb käsitöösiidrit toota, kes beebitoidu tootmist arendada. Neist viimase taga peitub Saaregurmee OÜ ehk Kaia Sink ja Annika Vestel, kes sel aastal Nasval külmutatud beebitoidu tootmisele hoo sisse lükkasid.

Kaia Sink tõdes, et toetuse kasutavad nad ära tootlikkuse suurendamiseks ja turunduseks. “Tootlikkuse suurendamiseks plaanime osta suuremad ja automaatsemad masinad ning turunduseks on vaja koostada materjale ekspordi alustamiseks,” märkis ta. Samuti kulub raha ära sisuturunduseks kohalikes väljaannetes ja osalemiseks messidel.

Samamoodi toetas SKK ka kohalikku käsitöödžinni tootjat Lahhentagge OÜ-d. Ettevõtte esindaja Tarmo Virki sõnul korraldavad nad lähema aasta jooksul n-ö teadmiste siirdamist ehk toovad saarele joogitööstuse spetsialiste ja tudeerivad ka ise. “Suurima projektina korraldame 2019. aasta jooksul kaks infopäeva kohalikule joogitööstusele,” kinnitas Virki.

Strawerry OÜ, kes samuti hiljuti pillirookõrte tootmise ideega lagedale tuli, plaanib nüüd ligi 130 000 euro eest käivitada ökoloogiliste toidunõude tootmise. Toetussumma on üle 77 000 euro. Projekti tegevused jagunevad neil neljaks: tootmisliini rajamine, brändi loomine, teostatavusuuringu läbiviimine ja e-poe loomine.

Ühtekokku toetas SKK 15 projekti, tehes ettepaneku PRIA-le nende taotluste rahastamiseks. Kokku laekus taotlusvooru 37 taotlust. Meetme eelarve oli 586 000 eurot.

Kes milleks raha saab?

Sutu OÜ – pilliroost joogikõrte tootmiseks vajaliku tööstusliku liini soetamine. Euroopa Komisjon võttis jaanuaris 2018 vastu plastiku vähendamise strateegia, mille eesmärk on säästvamate materjalide arenduse läbi vähendada plastiku tarbimist. Pilliroog on Saaremaa looduslik materjal, mis on võimeline asendama plastikut joogikõrte tootmisel ning seega uudne võimalus loodusliku materjali väärindamisel. Maksumus 125 000 eurot, toetus sellest 75 000 eurot.

Tulipunane OÜ – Pidula wakepark. Pidula vanade kalakasvatustiikide peale rajatakse wakepark. Wake on populaarne veespordiala, mis tekkis 90-ndate lõpus – see on kombinatsioon uisutamisest, surfamisest, lumelaua- ja veesuusasõidust. Rajatav veepark saab olema Baltikumi üks parimaid ning võimaldab Eestisse ja Saaremaale tuua rahvusvahelisi võistlusi. Maksumus 104 562 eurot, toetus 62 737 eurot.

OÜ Saaregurmee – beebitoidu tootmine. Ettevõte toodab kohalikust toorainest sügavkülmutatud beebitoitu. Toetusega täiustatakse seadmeparki ja tehakse turundust, mis võimaldab tootmise mahtusid tõsta, turustamaks toodangut ka väljaspool Eestit. Maksumus 60 267 eurot, toetus 36 160 eurot.

SA Saaremaa Turism – toidufestivali turundustegevus. Sügisene toidufestival on üks olulisemaid sügisüritusi Saaremaal. Projekti eesmärk on partnerite koos- ja ühistöös ürituse n-ö kasvatamine läbi professionaalse turundustegevuse. Maksumus 29 830 eurot, toetus 17 898 eurot.

Strawerry OÜ – ökoloogiliste toidunõude tootmise ja turustamise käivitamine. Projekti toel töötatakse välja seade ja bränd ning käivitatakse kohalikust pilliroost toidunõude tootmine. Maksumus 128 800 eurot, toetus 77 280 eurot.

OÜ Jaan Kirsi – mobiilkraana ostmine. Kohalik ettevõtja soetab projekti toel suure tõstevõimsusega kraana. Analoogset Saaremaal ei ole, tõuseb kraanateenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Maksumus 457 264 eurot, toetus 89 166 eurot.

OÜ Karmelia – Tornimäe meierei ümberehitus ja tehnosüsteemide uuendamine. Projekti toel rekonstrueeritakse Tornimäe vana meiereihoone eesmärgiga pakkuda piirkonnas toitlustusteenust ja kohalike toodete müüki. Maksumus 100 867 eurot, toetus 60 520 eurot.

OÜ E-Laube – abinõud tootmise rekonstrueerimiseks ja keskkonna säästmiseks. Projekti toel soetatakse ettevõttesse seadmed, millega tõuseb tööviljakus, toodete kvaliteet ja teenuste hulk ning paraneb töökeskkond. Maksumus 76 703 eurot, toetus 46 022 eurot.

MTÜ Vaba – asukohapõhine teenuste teavitus Navicupi turismikaartidel. Projekti toel luuakse Navicupi turismikaardi mobiilirakendusse uus funktsionaalsus, millega saab õigel ajahetkel ja õiges asukohas teavitada turisti tema lähiümbruses hetkel toimuvatest üritustest või pakutavatest teenustest. Maksumus 10 000 eurot, toetus 6000 eurot.

Saare Jalaravi OÜ – sisustuse ja inventari soetamine Leisi jalaravikabineti avamiseks. Projekti toel avatakse Leisis jalaravikabinet ja alustatakse jalaraviteenuse osutamist koostöös Kuressaare haigla ja perearstidega. Maksumus 23 718 eurot, toetus 14 231 eurot.

Ösel Kaubandus OÜ – käsitöösiidri tootmine. Projekti toel käivitatakse Saaremaal kohalikust toorainest kvaliteetse siidri tootmine. Maksumus 50 357 eurot, toetus 30 214 eurot.

Lahhentagge OÜ – Saaremaa joogitööstuse oskusteabe kasvatamine. Ettevõtte tootmisjuht omandab destilleerijasertifikaadi Edinburgh´i Heriot-Watti ülikoolis, mis on maailma tunnustatuim destilleerijate koolituskeskus. Lisaks sertifikaadi omandamisele toetab projekt kahe maailmatasemel spetsialisti visiiti praktiliste koolituste läbiviimiseks Saaremaal kõigile teemast huvitatuile. Maksumus 12 568 eurot, toetus 7540 eurot.

Päikeseaed OÜ – taimekasvatuse tootmisprotsessi kaasajastamine Kailuka külas. Töö- ja tootmisprotsessi efektiivsuse tõstmiseks soetab ettevõte seadmed ning inventari, mis loob eeldused saada Saaremaa parimaks suve- ja püsilillede ning köögivilja- ja maitsetaimede kasvatajaks nii kvaliteedilt kui ka sortimendilt. Maksumus 29 895 eurot, toetus 17 937 eurot.

OÜ Seeder Agri – sperma võtmise, käitlemise ja külmutamise seadmed. Hobuste sperma võtmise, käitlemise ja külmutamise seadmete soetamine. Ettevõte kasvatab parima kvaliteediga sporthobuseid Eestis ning soetatavad seadmed olemasoleva labori täienduseks võimaldavad pakkuda günekoloogilist teenust tulevikus antud sektoris. Maksumus 26 787 eurot, toetus 13 393 eurot.

Composite Plus OÜ – sildkraana soetamine. Seoses ettevõtte tootmistegevuste laiendamisega ja uute toodete turuletoomisega toetab LEADER-projekt sildkraana soetamist suuregabariidiliste toodete tõstmiseks ja liigutamiseks tootmishoones. Maksumus 24 950 eurot, toetus 14 970 eurot.