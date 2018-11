Saarlasi tabasid Tonga-kõned

Saarte Häälele on laekunud mitu teadet inimestelt, kellele on helistatud kahtlastelt numbritelt ja kes on uurinud, kuidas on säärasel puhul kõige mõistlikum käituda.



Peamiselt Tongast ja Nigeeriast tehtavate petukõnede laviin tabas Eestit nädalavahetusel. Kõned tulid enamasti numbritelt suunakoodiga +676, kust lasti vaid korra kutsuda eesmärgiga, et inimene tagasi helistaks.

Tavaliselt helistatakse mitu korda, et kõne saajas uudishimu tekitada. Teadmatusest või tähelepanematusest tagasihelistamine on aga tasulisele numbrile. Telekomi firmad soovitavad, et kui eksootilistest kohtadest just kõnet ei oodata, siis ei tohiks nendele numbritele tagasi helistada.

Eestlasi on ka varem petukõnedega kimbutatud. Suvel sattus Samoa saarelt tehtud kõnede ohvriks üle 2000 inimese.