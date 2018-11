Veerand Saaremaa volikogust pürib riigikogusse

Esialgsetel andmetel on vähemalt üheksa Saaremaa vallavolikogu liiget asumas kandideerima märtsis toimuvatel parlamendivalimistel. Lisaks vallavanem Madis Kallas.



Keskerakonnast lähevad volikogu liikmetest valimistele Enn Eesmaa, Mihkel Undrest ja Aivar Aru. Nende nimekirjas on saarlastest ka Maire Käärid. Reformierakonda kuuluvatest vallavolinikest on valimisvõitlusse astumas Kalle Laanet, Tiiu Aro ja Urve Tiidus. Saarlastest on nende nimekirjas veel Maire Forsel Leisist ja Läänemaal elav saarlane Jaanus Müür.

Sotside nimekirjas on Saaremaa vallavolinikest teadaolevalt vähemalt kohe volikogust lahkuv Heiki Hanso ja tema asemele tulev Kairit Lindmäe. Sotside esinumber on Madis Kallas.

EKRE ridades on teine number volinik Mart Saarso. Lisaks on nende nimekirjas saarlastest Daniel Mereäär.

Isamaas on oma kandideerimisest teatanud volikogu liige Mart Maastik. Saarte Häälele teadaolevalt on nimekirjas ka Raivo Aeg. Rohkem Isamaa kohalik juht Taavi Kurisoo rääkida ei tahtnud. “Ei kommenteeri,” vastas ta Saarte Hääle päringule nimekirja koha.

Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil.