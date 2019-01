Tasuta bussisõidu rakendumisel suurenes oluliselt Kuressaare linnaliinide reisijate arv ja seepärast rentis ATKO Liinid OÜ suurema bussi, mis on aga pakkumises arvestatust oluliselt kallim ja suurema kütusekuluga.



Nii pöördus ettevõte vastavalt Saare maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingule Saaremaa vallavalitsuse poole ettepanekuga lisakulutused hüvitada.

Pakkumise tegemisel arvestas vedaja lepingu täitmisel, et teenust tuleb osutada nelja vähemalt 30-kohalise bussiga. Istekohti peab nimetatud bussides olema vähemalt 12. Seega on sõidetud Iveco bussidega, kus on 15 istekohta ja 16 seisukohta. Tegelik vajadus pärast tasuta bussitranspordi rakendumist on teenuse osutamine vähemalt ühe 40-kohalise bussiga.

Ettevõtte juhataja Arvo Sarapuu sõnul on Isuzu kütusekulu võrreldes seniste Iveco bussidega 1,5 korda suurem. Isuzu bussiga teenindatakse keskmiselt 10 protsenti mahust ehk täiendav kulu on 500 eurot kuus.

Isuzu bussi kasutamise tõttu on ka lisandunud täiendav rendikulu, mis on 1800 eurot kuus, ja seega on vajalik kompensatsioon 1050 eurot kuus. Seega taotleb ettevõte tasuta transpordi rakendumise tõttu täiendava Isuzu bussi lisakulu hüvitamist 1550 eurot kuus.