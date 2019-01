JUHTKIRI: Elagu rallikross!

Saaremaal kaua varjusurmas olnud ralli­krossi traditsioon ärkab sel suvel uuele elule: enne jaani sõidetakse Kuressaare lennuväljal esmakordselt Eesti meistrivõistluste etappi rallikrossis, mis toob saarele selle ala parimad nii kodumaalt kui ka piiri tagant.

Rallikross kui spordiala on Eestis ikka publikumagnet olnud. Saarlasedki on neis mõõduvõtmistes usinasti kaasa löönud. Pealtvaatajate jaoks on see ala ka hästi jälgitav.

Hea meel on tõdeda, et Kogula karjäär, mis praegu tühjalt seisab, on plaanis kasutusse võtta meistrivõistluste etapi toimumiskohana.

Populaarse traditsiooni taastamine on Saaremaa jaoks hea otsus. Tulevad ju siia võistlejad ja fännid, suurem hulk külastajaid tähendab ka suuremat rahahulka, mis Saaremaale jäetakse.