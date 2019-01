Kõrvetisi saab kontrolli all hoida

Paljudele tuttavaid kõrvetisi saab küll käsimüügiravimitega leevendada, kuid samas võivad need oluliselt halvendada inimese elukvaliteeti.



Tavaliselt annavad kõrvetised endast märku põhjustel, mida loetles Saarte Häälele üks selle vaevuse käes kannatav inimene. “Tuleb rasvaste toitude söömisel või sibulast,” rääkis nooremas eas meesterahvas. Samuti ei saa ta juua vahuveini. Vahel ei saagi tema sõnul aru, millest kõrvetised tekivad. Ühe põhjusena on ta teadlik sellest, et probleeme on tal olnud ka kaksteistsõrmikuga.

Gastroenteroloog Triin Remmel (fotol), kes ka Kuressaare haiglas vastuvõtte teeb, ütleb, et põletavat rinnakutagust valu põhjustab söögitorru tungiv maohape.

“Söögitoru lõpus, kus on ühendus maoga, asub sulgurlihas, mis reflukshaiguse korral hästi ei sulgu,” selgitab dr Remmel. “Seega võib maohape voolata tagasi söögitorru.”

Remmel räägib, et lisaks reflukshaigusele võivad k...