Eesti maaülikooli dotsent Marge Starast ja professor Kadri Karp tutvustavad saarlastele pikaajalisi kogemusi aedmustikate ja viinapuude tootmiskatsetes.



23. jaanuaril toimub Mardi hotellis tasuta infopäev, kus räägitakse aedmustikate ja viinapuude kasvatamisest Eesti heitlikes kliima- ja tootmistingimustes. Infopäevale oodatakse marjakasvatajaid, kes kasvatavad marju ärilisel eesmärgil. Samuti võivad tulla need, kes alles planeerivad tootmist.

Katsetöö aedmustikatega algas Eesti maaülikoolis 1995. aastal ja viinapuudega 2003. aastal. Katseaastatel on olnud nii positiivseid kui ka negatiivseid üllatusi, mis aga kokkuvõttes on andnud palju kogemusi. Näiteks on tootjate rajatud istandikes ilmnenud erinevaid probleeme, mida ei osata Eesti tingimustes arvestada. Nii viinapuude kui ka aedmustikate puhul ei ole probleemiks talvekülm, vaid hoopis soojus. “Samas on ka positiivseid kogemusi ja loodame, et uued väljakutsed maaettevõtluseks aitavad siiski edendada elu maal,” märgivad Starast ja Karp.