Põllumajandusameti Saare keskuse hoones, mis suvel uued radiaatorid sai, varjutavad töömeeleolu kütteprobleemid.



Põllumajandusameti peadirektor Egon Palts ütles, et keskuse ruumides jääb õhutemperatuur 15 kraadi juurde, mistõttu on töötajad pidanud tegema oma tööd ka, mantlid seljas. Kuigi suvel rekonstrueeriti Kuressaares Kohtu 10 asuva hoone soojussõlm, mille tulemusena oleks pidanud ruumide soojaga varustamine paranema, juhtus hoopis vastupidi. Kui varem toimis keskküte ametiasutuse tubades korralikult, siis remondijärgselt tekkisid kütteseadmetega probleemid kohe kütteperioodi alguses.

Kuigi Kohtu 10 omanik Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on soojussõlme küttevee temperatuuri tõstnud, pole sellest erilist kasu sündinud. “Murelikuks teeb, et ees on talveperiood ning madalama välistemperatuuri korral jahenevad ka hoone ruumid veelgi enam,” märkis Egon Palts sel nädalal maaeluministeeriumile saadetud kirjas, milles ta ministeeriumit kütteprobleemist teavitas.