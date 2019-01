22. juunil korraldatakse Kuressaare lennuväljal esmakordselt Eesti meistrivõistluste etapp rallikrossis, mis peaks tooma siia ala eliidi ja rahvusvahelise seltskonna. Edaspidi on plaan kaasata meistrivõistluste etapina aastate eest kasutusel olnud Kogula karjäär.



“See saab olema üks vinge ettevõtmine ja kõva võistlus,” rääkis rallikrossi komitee esimees Valdur Reinsalu (fotol) lennuväljal kavandatavat võidusõitu kommenteerides. “Mõte üks etapp saarel korraldada tuli seepärast, et siin on ammustest aegadest rallikrossi sõidetud ja soovime selle traditsiooni taastada, sest inimestele on Saaremaale tulek nii kui vene ajal oli Lääne maailma minek. Väga paljud sõitjad olid ka seda meelt.”

Kuressaare lennuväli valiti välja seepärast, et seal on enne tehtud supermoto üritusi. “Pole ju mõtet üritust korraldada, kui pealtvaatajaid ei ole, ja seepärast on jaanipäev just õige valik,” märkis Valdur Reinsalu, lisades, et rallikross on tsirkus, mida tuleb rahvale müüa, ja seda üritataksegi teha.

Samas esitab võistluse korraldamine Kuressaare lennuväljal korraldajatele tõsise väljakutse, sest raja peab valmis ehitama, võistluse läbi viima ja pärast kõik ära koristama regulaarlendude vahel. “Midagi eriti ehitama ei pea, sest paneme raja plokkidega paika ning kui viimane lend on ära käinud, läheb tund ettevalmistusteks ja siis käib võistlus, kaua käib,” selgitas Reinsalu.

Tegemist saab olema täielikult asfaldietapiga, kus võistlusega alustatakse keskpäeval ja lõpetatakse õhtul. Kohale peaks tulema suur hulk võidusõitjaid, kes asuvad mõõtu võtma erinevates võistlusklassides.

Järgmistel aastatel on Rallikrossi Arenduse MTÜ-l plaan kaasata rallikrossi meistrivõistluste ühe toimumiskohana Kogula karjäär, kus viimati kihutati 2000. aastate algul. “Saime omanikuga kokkuleppele ja oleks võinud juba ka seekord Kogulas korraldada, aga sel aastal veel kahjuks ei jõua,” märkis Valdur Reinsalu, kelle hinnangul on rallikross kõval tõusuteel.

“Tahame Kogulas teha kindla võistluskoha, kus pealtvaatajad näevad kogu võidukihutamise ära, saab elada kaasa mees-mehe võitlusele ja terve show rullub lahti kohe silme ees ning ei pea jooksma mööda metsa.”

Viimati kümme aastat tagasi rallikrossi sõitnud Kristjan Lüüding ütles, et plaanid on väga head ja rahvale on see kindlasti huvitav. “Aga ala on muutunud varasemaga võrreldes oluliselt kallimaks ja kui tahad medalitele sõita, siis nõuab see ka korralikke finantse,” rääkis Lüüding, kes ise ilmselt sellel tasemel enam võistelda ei ürita.

Kokku sõidetakse Olerex Eesti meistrivõistlustel kuus etappi, muud võistluspaigad on Kulbilohu Tartumaal, Vasalemma Harjumaal ja Kehala Lääne-Virumaal.