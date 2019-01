Läinud sügisel Hiina südames avatud Saare Ereki puit- ja elementmajade tehase juht Xiao Fei on töövisiidil Saaremaal ning saab kinnitada, et tehasel Hiinas tööd jagub.



Saare Ereki nõukogu liikme Kristjan Leedo sõnul on tehasel Hiinas töömahtu ees 40 000 ruutmeetrit, seega on põhjust teatavaks rahuloluks. “Tehas on tõesti hästi tööle läinud,” kinnitas Leedo. “Tööd on ees praeguse seisuga kuni sügiseni,” avaldas ta.

Esimesed tellimused on edukalt täidetud ning Hiinas kohapeal ehitatud majad klientidele ka nagu kord ja kohus püsti pandud. Kui ees on tellimusi praeguse seisuga 40 000 ruutmeetri jagu, siis umbes 5000 ruutmeetri ulatuses on maju juba valmis. “Iga nädal tuleb tootmisest uusi maju,” tõdes Leedo.

Ta märkis, et kui Hiinas ka uue aasta vastuvõtmisega ühel pool ollakse, läheb töö jälle täie hooga edasi ning siht on tehase võimsust võrreldes praegusega kahekordistada.

Xiao Fei sõnul käib töö Hiinas uute tellimuste nimel seitse päeva nädalas ning mingit niisama logelemist ei ole. Tööasjus on ta Eestis olnud praegu kümmekond päeva järjest ning nädala jagu teeb ta veel siit tööd. Siis ootab teda taas kodumaa ja tehas Jingmeni linnas.

Hiinas tegutseva saarlaste tehase puhul on iseteema, kuidas selle juhtimine käib, sest fakt on, et igal nädalal saarlased Hiinasse kohapeale ei lenda. Ses osas on tööle rakendatud nutimajandus.

“Juhtimine käib läbi äpi, kus on n-ö online’is kõik vajalik. Kliendi jaoks sisuliselt põrandatest kuni maja värvi valimiseni välja – klient saab hinnapakkumise võtta kohe interneti vahendusel,” kirjeldas Leedo.

Ka töötajatega suheldakse paljuski just interneti vahendusel, nõnda jagatakse ka töökäsklusi. “Kõik käib läbi interneti ja see on hästi efektiivne meetod. See on see kultuur, mis oleme siit sinna viinud – nn e-kultuuri,” kõneles Kristjan Leedo.