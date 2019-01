“Jõuluks panime õla alla Saaremaal Lümanda külas elava 69-aastase isa ja vanaisa Tõnu Lindau eesnäärmevähi ravile,” kirjutab vähiravifond Kingitud Elu. “Selleks kulub järgnevatel kuudel üle 25 000 euro, millest Tõnu katab 5000 eurot. Haigekassa ravimit ei kompenseeri.”

Tõnu abikaasa Külli kirjutab:



“Tuhat tänu vähiravifondi Kingitud Elu nõukogule ja kõigile lahketele annetajatele! Saada nii uskumatult suur kingitus jõululaupäeval, see võttis meie perel suurest tänutundest silmad märjaks. Pisarad voolasid esimest korda nende aastate jooksul, kui pereisa peab võitlust eesnäärmevähiga. Need olid tänupisarad.

Minu abikaasa Tõnu Lindau võitlus vähiga algas 2012. aasta jõulude ajal, kui tervis andis märku, et kõik ei ole korras. 2013. aastal toimus Põhja-Eesti regionaalhaiglas eesnäärmeoperatsioon, hiljem paar väiksemat operatsiooni veel Kuressaare haiglas. Tundus, et operatsioonidega sai kõik korda. Aga haigus hakkas uuesti pead tõstma.

2016. ja 2017. aastal sai Tõnu mitu keemiaravikuuri. 2017. aasta alguses avastati juhuleiuna neeruvähk. Keemiaravi on Tõnu väga hästi talunud. Nüüd soovitas raviarst Mikk Saretok ravi jätkata Ra-223-ga. Seda ravimit haigekassa kahjuks ei rahasta. Perel oma säästudest kogu ravipaketi jaoks aga ei jätku. Nõnda pöördusimegi vähiravifondi poole.

Meie pere võitlus pereisa vähiga on kestnud juba kuus aastat. Nende aastate jooksul ei ole meie abikaasa, isa ja lastelaste vanaisa kunagi pead norgu lasknud ega optimismi kaotanud. Pigem on ta kaaskannatajatele optimismi ja eeskuju andnud, et kõigega tuleb toime.

Töömehena on Tõnu olnud väga visa ja järjekindel oma tegemistes. Koos perega on ta oma kätega üles ehitanud kauni maakodu, mille eest on pere saanud Eesti Vabariigi presidendi autasu “Kaunis Kodu 2008”. Lastelastel on vanaisast alati palju rõõmu.

Pensionipõlves ei pidanud Tõnu paljuks sõita mitu korda Tallinna, et hoida lapselapsi, kui nad ei saanud haiguse pärast lasteaeda minna. Kolm suve tagasi oli Tõnu tütrepojaga paar nädalat usinalt ametis, et ehitada majalähedasse metsatukka väike onn, õigemini kukkus sellest välja ilus metsamajake. Nii omandas lapselaps hulga puutööoskusi. Nõnda, ikka tasa ja targu, õpetab ja juhendab Tõnu nooremaid. Iga päev meeldib talle askeldada õues ja vaadata, et majapidamises kõik meeste tööd tehtud saaksid. Ta ei ole jäänud, käed rüpes, istuma ja oma olukorda haletsema.

Abikaasana on Tõnu tähelepanelik ja abivalmis. Käime koos igasugustel üritustel. Kõigil suurematel kirikupühadel ja tähtpäevadel käime kirikus. Meie lapsed ja kõik neli lapselast on ristitud Kihelkonna kirikus. Koos on veedetud nii palju ilusaid hetki. Igatseme väga, et pereisa saaks jätkuvalt meie seltsis viibida.”

Kutsume kõiki üles toetama Tõnu ravi sihtotstarbelise annetusega. Et Tõnu saaks lastelastega veel mitu onni ehitada! Annetuse märksõnaks panna “Tõnu raviks”.

Maksesaaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

• Swedbank: EE212200221059073061

• SEB: EE211010220228917224

• LHV: EE137700771001442514

• Luminor: EE591700017003638161

• Coop Pank: EE704204278609604509

Otsetee pangalinkideni: www.kingitudelu.ee/annetajale