Imerohtudesse ja soolapuhujatest “tervendajate” võimetesse uskujate hulk ei näita kahanemise märke, tõdevad arstid. Eile algas terviseameti kampaania “Tervis pole naljaasi”, et tõsta teadlikkust ebaraviga seotud terviseohtudest ning rõhutada teaduspõhise tervishoiu eeliseid. Ebaravi “patsientidega” on kokku puutunud ka Saaremaaga seotud tohtrid.



Vahur Valvere, saarlasest vähiarst, Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja:

Kahjuks neid inimesi ikka on, kes tõenduspõhise meditsiini asemel valivad kohe alternatiivmeditsiini ja siis juba kaugelearenenud vähiga onkoloogi juurde satuvad. Kuna paljud neist ei satu aga kunagi vähiarstide vaatevälja, siis on ka nende inimeste arvu võimatu täpselt määratleda.

Täpse statistika puudumise tõttu ei saa me samuti kindlalt väitaa, et alternatiivravi kasuks otsustajate arv pidevalt kasvaks. Vähenemist aga ka kahjuks märgata ei ole.

Põhjuseid on palju, alates inimlikust rumalusest kuni lubatust pikemate ravijärjekordadeni. Alternatiivravi meetodite kiiret levikut soodustab aga kindlasti sotsiaalmeedia võidukäik.

Tiina Tarkin, Salme perearst:

Alternatiivmeditsiini kasutajaid on ka minu patsientide seas – ju siis loodetakse, et sealt saab abi. Mõni inimene on mulle ka öelnud, et on käinud niinimetatud selgeltnägijate ja ravitsejate juures. MMS-i kasutamisest pole siiski keegi rääkinud.

On ka neid, kes on end millegi muu kui tõenduspõhise meditsiini abil ravida püüdnud, kelle olukord on selle käigus halvemaks läinud ning kes on siis tavameditsiini poole tagasi pöördunud, lootes ikkagi sealt abi saada.

Seda, et keegi tavameditsiinist lausa loobunud oleks, ma ei tea. Küll aga on keeldutud kasvajate korral edasisest ravist. Kas nad end seejärel ise kuidagi ravida püüavad ja mida selleks teevad – ega nad mulle kui arstile seda ju räägi.

Mihkel Laidna, Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja:

Kui inimesed, kes meie osakonda tulevad, ongi end ise ravida püüdnud või end tervendajateks nimetavatelt soolapuhujatelt abi otsinud – meile nad sellest rääkida ei taha. Valdavalt hoitakse selliseid asju ikka saladuses.

Üks asi on kasutada loodusravimeetodeid – tammekooreleotisi ja muid taimseid vahendeid on ju kasutatud aastasadu. Kasutatakse ka praegu, eriti teevad seda vanemad inimesed. Nende vahendite kohta ei saa öelda, et need midagi halba teeks. Samas puudub meil tõenduspõhisus ja uuringud, kui palju need terviseseisundit tegelikult parandavad. Tõenäoliselt pole ka tervisehädad, mille puhul neid kasutatud on, olnud väga tõsised. Selliseid juhtusid, kus raske või kriitilise haiguse korral ennast koduste meetoditega ravitud on ja asjad oleksid hullemaks läinud, pole mulle siiski sattunud.

Hoopis omaette teema on aga posijad. Et keegi meie patsientidest oleks nende juures käinud ja lõpuks ikkagi meie juurde jõudnud, pole ükski neist rääkinud. Ägeda terviseprobleemi korral peaks inimene aga ikka päris meedikute poole pöörduma.

Kardan, et ebateadustesse uskujate arv pigem tõuseb. Eks siin mängi suurt rolli ka see, et uskumusi aitavad levitada spetsiaalsed internetileheküljed ja sotsiaalmeedia. Ilmekas näide on MMS – kui palju fänne sellel oli, ometi puudus sellel igasugune tõenduspõhisus. See tendents, et usutakse asju, mis ei ole tõenduspõhised, paraku kasvab.

Inimeste teadlikkust aitaks ebaravi koha pealt tõsta see, kui sellele teemale pidevalt tähelepanu juhtida. Ka erinevad kampaaniad on siin ilmselt abiks.

Elo Lember, Orissaare perearst:

Kuna on teada minu suhtumine alternatiivravisse, siis patsiendid mulle sellistest asjadest rääkima ei kipu. Kui siiski räägivad, püüan neile diskreetselt selgeks teha, et selline “ravi” on ainult oma raha raiskamine. Kui rahakott on puuga seljas, siis võib ju neid asju teha – juhul, kui need tervist ei kahjusta.

Kurikuulsaks saanud MMS-i kasutanud inimestega minul kokkupuuteid olnud ei ole. Kui palju MMS-i tarvitatakse, võin ainult aimata, sest sellest ei juleta arstidele rääkida. Olen küll kuulnud kaude, et üks inimene oli lausa oma põlvevalust lahti saanud, aga seda ma muidugi ei usu. Arvan siiski, et Saaremaal on MMS-i kasutamine levinud vähe. Suur asi oli see, et internetipangalingid, mille kaudu selle eest maksta sai, kinni pandi.

Mina absoluutselt taunin ebaravi. Ma ei mõista, miks tõenduspõhisust eiratakse. Kas see on mingi trots, et ka targad inimesed seda teed lähevad? Ka minul on olnud üks patsient, kes käis oma vähiga kõik muud kohad läbi enne, kui arsti poole pöördus. Õnneks oli tal selline vähivorm, et teda sai veel aidata.

Eks need valeteadused levi nii suust suhu kui ka interneti abiga – sealt leiab ju absoluutselt igasugust materjali. Kahjuks otsitakse oma mure korral sageli abi foorumitest, selle asemel, et lugeda, mis on kirjas tõenduspõhistel, näiteks Tartu ülikooli kliinikumi ja teiste haiglate lehekülgedel. Mulle tundub, et üks põhjus võib olla see, et meie, arstid, ei oska inimestele lihtsas keeles ja neile arusaadavalt asju lahti seletada.

Arstid ja teised tõenduspõhiste teaduste esindajad kipuvad sotsiaalmeediast pigem eemale hoidma. Võib-olla siiski ei tasuks. Nendel teemadel tuleb sõna võtta ja järjepidevalt näidata, et ebateadus toob kahju. Tõsimeelseid jüngreid, olgu need vaktsineerimisvastased või ebameditsiini austajad, me ümber ei pööra. Neid aga, kes kahtlevad, me sinna teisele poole kaotada ei tohiks.

Kui meditsiin tõesti enam aidata ei saa ja siis hingeabi saamiseks nii-öelda ravitsejate poole pöördutakse, et hingeabi saada – mõistan seda. Peaasi, et inimene tunneks, et see teda aitab. Tavameditsiini aga eirata ei tohiks.