Anti Toplaan jooksis Tiberia maratonil isikliku rekordi

Anti Toplaan (fotol) osales 200 meetrit allpool merepinda toimunud Tiberia (Tiberia ehk Galilea järve) maratonil, kus lõpetas ajaga 3.14.23. Maraton on Iisraelis üks vanemaid, mis toimus juba 42. korda.



Toplaan ütles, et sellel maratonil osalemine on olnud üks tema kauastest soovidest, kuna varem on ta osalenud 2014. aastal Tel Avivi maratonil. Kolmas tuntud ja suhteliselt uus maraton on veel Jeruusalemmas. Lisaks korraldatakse Iisraelis näiteks Eilati kõrbemaratoni ja üht vana testamendi sündmusega seotud Piiblimaratoni.

“Sealseid maratone peetakse reeglina aasta alguses või hilissügisel, kuna suvel on pikemaks jooksmiseks liiga palav. Aasta alguse ilm on eestlastele just sobiv, meenutades olenevalt piirkonnast meie aprilli ja maikuu temperatuure,” rääkis Toplaan, kellele Tiberia maraton oli 53.

Tiberia maratoni rada on suhteliselt lauge, sarnanedes Tel Avivi rajaprofiiliga. Ilm oli jooksupäeval ideaalilähedane – päikesepaisteline ja sooja 12–20 kraadi. Osalejaid oli kolme distantsi (10, 21 ja 42 km) peale kokku üle 2000 ja maratoni start anti koos poolmaratoni stardiga.

“Oma jooksuga võin väga rahule jääda, kuna enesetunne oli hea ja lõpptulemus ületas minu eelmise aasta parimat tulemust, mis sai joostud Saaremaa maratonil, 1 minuti ja 24 sekundiga,” märkis Anti Toplaan. “Arvestasin, et distantsi teises pooles läheb raskeks, kuid endale üllatuslikult suutsin alates 30 kilomeetrist kiirust tõsta, kuna viimasel kolmandikul tegime teineteisele tempot koos ühe Jeruusalemma maratoniklubi jooksjaga.”