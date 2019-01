Suur oli eile hommikul paljude tööleminejate pahameel, kui Kuressaares olid tänavad soola- ja lumesodi täis. Mujal vallas teedega kuuldavasti suuremaid probleeme ei olnud.

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk kinnitas, et kõige raskem olukord lumega oligi linnas, kus terve nädalavahetuse väikeste vahedega sadanud lumi andis kokku korraliku koguse. See oli ka hommikuse segaduse põhjustajaks.

Linnas alustasid esimesed masinad lumelükkamisega südaöö paiku vastu esmaspäeva. Linnamajanduse juht Marek Koppel kirjutas tehtud ülevaates, et suurem osa traktoreid ja alltöövõtjaid alustasid kella kahe ja poole kolme vahel öösel. Kella 6-ks oli linn suures osas puhtaks lükatud. Pärast kella kuut algas aga õnnetuseks uus lumesadu ning kogu tehtud töö nulliti kahe tunniga.

“Kokku jõudis hommikul maha sadada umbes 15 cm lund. Jõudsime saju alguses suurematele ristmikele ja ringidele kolm tonni soola puistata ning seetõttu oligi osa kohti soola-lumesegused,” rääkis Koppel. Samuti lagunes veidi ka tehnika, mille korrastamine tõmbas omakorda kohati hoogu maha. Hommikusel tipptunnil tehti lumelükkamises paus ning siis alustati taas. Koppeli sõnul tuleb lähiajal hakata mõtlema ka linnast öise lume äraveo peale, millest teavitatakse ka avalikkust.

Maapiirkondades suudeti teed Mikk Tuisu sõnul õigeks ajaks lahti lükata. Kõikides piirkondades suurt lumesadu ka ei olnud.

“Tänahommikune suur lumesadu tegi küll suure karuteene öösel tehtud tööle, kuid töö käib endiselt edasi,” kinnitas ka Mikk Tuisk Saarte Häälele hommikul. Tema sõnul on mõned kaebused tulnud, et õigeks ajaks on lükkamata olnud mõned erateed, mida vald lükkab. Need juhtumid lahendatakse Tuisu kinnitusel jooksvalt. Mikk Tuisk kiitis sahamehi, kes vaatamata rasketele oludele on terve nädalavahetuse väga tublit tööd teinud. “Kui kuskil on veel hoolduses vajakajäämisi, siis kindlasti võtta oma piirkonna teenuskeskuse juhatajaga ühendust,” kutsus Tuisk üles koostööle.

Nädalavahetus tõi keskmise lumikatte

Peamiselt pühapäeval suuremal osal Saaremaast mahasadanud lume ja Uue-Lõvel eile mõõdetud lumikatte 29-sentimeetrine paksus jääb pikaajalise mõõtmiste tulemusel saadud keskmisele isegi veidi alla. Alates 1957. aastast on riigi ilmateenistuse andmetel talve keskmine lumikatte paksus 33 cm, milleni, tõsi küll, viimati küünditi kuus aastat tagasi.

Lund sadaski peamiselt Ida-Saaremaal, Sõrves on maa üsna must, lund vaid 1 cm.