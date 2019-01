JUHTKIRI: Ettevaatus pole liiast

Kuressaares on napi mõne kuu jooksul juhtunud juba kaks liiklusõnnetust ülekäigurajale astunud lastega. Õnneks pääsesid mõlemad lapsed suuremate vigastusteta. Auto ja jalakäija kokkupõrkes on tavaliselt jalakäija see, kes rohkem kannatada saab. Veab sel, kes pääseb vaid mõne kriimu ja muhuga.



Liiklus toimib siis, kui nii jalakäija kui ka sõidukijuht keskenduvad sellele, mida nendes rollides tegema peab. Kui laps on liiklejana alles algaja, peavad vanemad olema need, kes talle õpetusi-selgitusi jagavad. Ka autojuhtidel ei tasu oma oskusi ja kogemusi üle hinnata. Piisab ühest tähelepanematuse hetkest ning õnnetust ei pruugi ära hoida ei juhi kiire reaktsioon ega auto head pidurid. Iseäranis tasub seda meeles pidada siis, kui tee- ja ilmaolud on tavalisest keerulisemad.

