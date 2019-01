Karli Allik liitus Saaremaa VK-ga

Saaremaa Võrkpalliklubiga liitus Eesti koondislane Karli Allik, kes pea kuupikkuse pausi järel mängis taas esiliigas Saaremaa meeskonna rivistuses liberona.



“Oli veidi imelik, sest pole varem liberona mänginud,” tunnistas detsembris Rumeenia klubist Steaua lahkunud Karli Allik, kes koondises on libero särki kandnud, kuid ei ole mänginud. “Mul ei olnud just palju olukordi, kus kaitses palle üles tuua, aga sain vist hakkama. Spordikooli saalis oli meeldiv mängida, noorusajad tulid meelde.”

Allik on meeskonna juures treeninud juba aasta algusest saadik. Praegu taastub ta seljavigastusest, mis ei luba veel kaks nädalat hüpata. Seniks saab ta aga farmklubi lepingu järgselt aidata libero positsioonil Saaremaa esiliiga meeskonda.

Karli Alliku sõnul on treeningute ja ka treeningkaaslaste tase parem, kui oli Rumeenias

Steaua klubis, kust ta detsembris lahkus. “Esmatähtis on end täielikult terveks saada ja suur soov on Saaremaa meeskonnaga kaitsta kahte järelejäänud tiitlit sel hooajal,” märkis ta.

Nurgaründajate positsioonil mängivad meeskonnas veel Eddie Rivera, Rauno Tamme, He­lar Jalg, Mart Toom ja kuni esiliiga play-off´ideni ka Robin Alba.

“See ei tähenda, et keegi ära läheb,” ütles klubi mänedžer Hannes Sepp. “Meie tulime Karlile vastu ja aitame tal trenni teha. Sellises faasis vigastusega välismaale saada ei ole lihtne, ükskõik kui hea mees sa oled. See on asjade loogiline käik, sest ega me saa Saaremaa meest kuidagi ripakile jätta. Seda tihedamaks läheb meil konkurents nurgaründaja positsioonil, seda rohkem peavad mehed pingutama hakkama.”