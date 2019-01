Kuressaares Vallimaa tänaval eile hommikul kahelt autolt löögi saanud 7-aastane laps pääses õnneks suuremate vigastusteta.



Esmaspäeva hommikul kell 8.38 sai politsei teate õnnetusest, kus reguleeritud ülekäigurajal teed ületanud 7-aastane laps sai löögi sõiduautolt BMW, millest ta paiskus sõiduteele ja sai seal teise löögi vastassuunast tulnud sõiduautolt Hyundai. Laps toimetati haiglasse, kust ta üsna pea koju lubati.

Hämaras ja kerges lumesajus juhtunud õnnetuses osalenud 32-aastane BMW juht ja 56-aastane Hyundai juht olid mõlemad kained ja omasid juhtimisõigust. Samuti vastasid sõidukite rehvid politsei kinnitusel nõuetele.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk sõnas õnnetust kommenteerides, et ülekäiguradade puhul on alati vajalik, et jalakäija veenduks teed ületama hakates, et autojuhid on teda märganud ja sellele kiiruse vähendamisega ka reageerinud. Kuressaare-taolises väikelinnas on jalakäijad teele astumisel üsna uljad. Sikk ütles, et ülekäigurada annab jalakäijale küll väga tugeva õiguse, ent kui jalakäija tee ületamise ohutuses ei veendu, saab haiget ikka tema.

Samamoodi peavad oletma hoolikad autojuhid, eriti siis, kui läheduses on märgata lapsi või vanureid, kelle liikluskeskkonna tajumine on sageli teistsugune. Kindlasti mängib rolli ka ilmastik, kus auto pidurdusteekond võib ka väikeste kiiruste juures mitu korda pikemaks kujuneda.

Novembris juhtus õnnetus Kuressaare Vanalinna kooli juures, kui Pikal tänaval sai ülekäigurajal autolt löögi 15-aastane tüdruk. Ka tookord ei olnud lapse vigastused õnneks eluohtlikud.

Liiklus Kuressaare koolide juures on omaette murekoht. Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu on korduvalt pöördunud politsei ja valla liikluskomisjoni poole palvega kuidagi rahustada liiklust kooli juures. SÜG-i teemat arutatakse ka järgmisel komisjoni istungil.

Matis Siku soovitusel tuleks koolide juures sõiduk peatada koolimajast veidi eemal kõrvaltänaval. “Mitte teisi arvestamata ülekäiguradadel või parkimist keelavate märkide all,” ütles Sikk. “Vale käitumist õigustatakse enamasti parkimiskohtade või ajapuudusega, kuid vaid mõnikümmend meetrit eemal on parkimiskohad enamasti olemas ja selle maa jaksab ka laps käia.” Matis Sikk toonitas, et inimesed peaksid liikluses, eriti tipptundidel, varuma kannatust ja näitama teistele eeskuju.