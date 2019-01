Ott Tänak: olen näljasem kui varem

2019. aasta autoralli maailmameistrivõistlused saavad alguse Monte Carlos ja Ott Tänak tunnistas enne avavõistlust, et soovib tänavu saavutada rohkem kui mullu.



“Tunnen end sel aastal enne Monte Carlo rallit märksa rahulikumalt,” ütles Ott Tänak Toyota pressiteate vahendusel. “12 kuud tagasi oli kõik minu jaoks uus, aga nüüd alustan hooaega sama autoga ja samade inimestega ning usun, et oleme nüüd tugev meeskond. Kõik teadmised ja kogemused, mis eelmisel aastal saime, teevad meid ainult paremaks. Mina isiklikult olen näljasem kui varem, kuna jõudsin eelmisel aastal MM-tiitlile nii lähedale.”

Tänaku hinnangul peab edu saavutamiseks targalt sõitma, eriti sellisel rallil, mis on nii ettearvamatu. “Teine koht eelmisel aastal Montes oli hea tulemus ja oleks tore, kui saaksime sel aastal ühe võrra parema koha, aga meil on tugevad vastased,” rääkis rallipiloot.

Toyota tiimipealiku Tommi Mäkineni sõnul minnakse uuele hooajale vastu positiivsete emotsioonidega. “Aastatagusega võrreldes tunneb Ott end nüüd autos väga koduselt, Jari-Matti Latvala lõpetas eelmise hooaja väga hästi ja Kris Meeke on end algusest peale meie autos mugavalt tundnud,” märkis Mäkinen, kes on oma sõnul põnevil.