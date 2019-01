Rajameistrid pistavad rinda lumemöldritega

Viimasel nädalal on taevataat Saaremaad õnnistanud ohtra lumega, mis annab ühelt poolt võimaluse korralikke suusaradu teha, kuid teisalt sunnib rajameistrid sajuga võidu jooksma.



Kuressaare suusaradade eest kannab hoolt Saaremaa spordikool. Kooli direktor Mati Mäetalu ütles, et esimeses järjekorras valmistatakse ette tervisepargi rajad, seejärel Kudjape ja siis endise põhikooli staadioni rada. “Seejärel tulevad juba tellimused, näiteks Saaremaa ühisgümnaasiumi rada, mis meil täna paluti teha, ja saame ka linnast välja minna,” lisas ta.

Üldjuhul ootavad rajameistrid, kuni sadu järele jääb, ja lähevad siis radadele. Tänu ohtrale lumele on nüüd vabatehnika- ja klassikarada nii tervisepargis kui ka Kudjapel. Mäetalu nentis, et rajatehnika on kogu Saaremaal vana ja tegijad hoiavad hinge kinni, et masinatega midagi ei juhtuks.

Karujärve suusaradade eest hoolitseva MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus masinaga paraku juhtus. Rajameister Aivar Kallas ütles, et valmistas pühapäeval ette nii viie- kui ka kahekilomeetrise ringi vabatehnika- ja klassikarajaga, kuid siis läks rajatraktor puruks.

Samas on rajapõhjad tema sõnul olemas, nii et kes sõita tahab, see saab. “Öeldakse, et mida kehvem rada, seda kõvem treening,” sõnas ta ja lisas, et suusatajaid ootab ka Kihelkonna suusarada.

Pöide kiriku juures asuvad ühe-, kahe- ja kolmekilomeetrised rajad saavad ette valmistatud lähipäevadel. Pöide teenuskeskuse juhataja Toomas Oll nentis, et radade valmimine sõltub lumeoludest. Õnneks on viimastel päevadel ka Pöidel lund juurde tulnud.

Kärla spordihalli juhataja Raivo Uus, ütles, et Kärlal oli 1,6-kilomeetrine vabatehnikarada valmis juba enne jõule ja selle põhi on nii tugev, et vahepealne sula seda suuremat ei kahjustanud. Täna on plaanis vabatehnikaraja kõrvale sisse lõigata ka klassikarada.