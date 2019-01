Saaremaa võrkpallinaiskond sai täiendust

Võrkpalli meistriliigas mängiva Saaremaa naiskonnaga liitusid temporündaja Keiu Silm ja diagonaalründaja Reelika Raap.



Mõlemad naised on juba kogenud võrkpallurid, kes pallinud nii Eesti meistriliigas kui ka Balti liigas. Keiu Silm mängis mullu Tallinna Ülikooli ja Reelika Raap Saaremaa naiskonnas, vahendab saarevolley.ee.

Põhjus, miks Keiu Silm otsustas Saaremaa naiskonnaga liitumise kutse vastu võtta, hoolimata oma tihedast ajagraafikust ja kiirest igapäevaelust, on väga konkreetne.

“Võtsin tegelikult päris pika otsustamisaja, kuid kindlasti sai minu jaoks määravaks see, et olen Peeter Vahtra juhendamisel eri eluetappidel palju mänginud ja tema treeningud on alati minu lemmikute hulka kuulunud,” lausus ta.

Saaremaa naiskond oli valmis Reelika Raapi värbama juba hooaja alguses, kuid pisike eluline faktor ei lasknud sel juhtuda, nimelt sai Reelika novembrikuus oma esimese poja, ent nüüd on ta samuti valmis Saaremaa naiskonnas mängima.

“Pärast pisikest pausi on hea jälle platsile tagasi tulla ja isu palli mängida on suur. Keha vajab veel harjumist ja võtan treenimist tasa ja targu,” oli Raap entusiastlik.