Saarlannad maadlesid end judos Eesti meistriteks

Tartus A. Le Coqi spordihoones toimunud Eesti judomeistrivõistlustel võitsid Saaremaa spordikooli esindav Lota Sagor ja Audentese eest võistlev Debora Lehtsalu täiskasvanute konkurentsis kuldmedali.



“Lota võit oli nii ootamatu, et võttis pisara silma,” rääkis treener Olev Väin. “Suurepärane saavutus ja kindlasti väga oluline, sest Saaremaa klubi esindaja pole mitte kunagi varem judos täiskasvanute meistriks tulnud.”

Kui Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane Lota Sagor sai möödunud aastal juunioride meistrivõistlustel üllatuslikult pronksmedali, siis tänavu võistles ta täiskasvanute konkurentsis. “Lootsime ka sel aastal vähemalt sama head tulemust, aga Lotal olid teised plaanid,” tõdes Väin.

Esimese kohtumise Buffen Do klubi tüdruku Alina Mehiläineniga võitis Lota Sagor üsna kergelt. Ka teine kohtumine Samurai klubi esindaja Marta Keskülaga lõppes Saaremaa tüdruku kiire võiduga. Poolfinaalis oodati väga tasavägist matši Samurai klubi judoka Tuule Läätsiga, aga ka see lõppes alla minuti Lota Sagori võiduga.

Silme ees hakkas juba terendama kuldmedal, kui Lota Sagor läks kokku Margit Tombergiga, kellest räägiti saarlastele imelugusid.

“Lota kuulas need naeratades ära, läks matile ja võitis vähem kui minutiga, vaatamata sellele, et kohtunik ei lugenud meie tüdruku esimest heidet,” rääkis Olev Väin. “Eks edu taga on see, et Lota on tõeline sporditüdruk ning täidab trennis ja võistlustel kõiki minu juhiseid väga täpselt. Ta on ka sportlikult väga palju juurde pannud ja seepärast on seekordne võit igati teenitud.”

Kehakaalus kuni 63 kg jäi konkurentidele alistamatuks Audentese SK-d esindav Debora Lehtsalu. Ta võitis avaringis Miranda Saarkoppelit klubist M-Dojo, poolfinaalis oli ta parem Kärt Purgest klubist Taifu ja finaalis alistas saarlanna Viktoria Zubkova klubist M-Dojo.

“Seekord tuli tiitel päris lihtsalt,” tunnistas Debora Lehtsalu. “Treener Vladimir Stepanjani sõnul olen ma praegu elu tippvormis ja nii hea ei ole ma veel kunagi olnud. Olen tasakaalu leidnud une ja toitumise suhtes. Lisaks vahetasin kaalukategooriat.”

Kuigi Euroopa meistrivõistlused on alles sügisel, ei ole see Debora Lehtsalu hinnangul probleem, kui ta on praegu heas seisus, sest kindlasti saab veelgi paremaks minna.

Päev varem võistlesid Elva karikaturniiril spordikooli poisid Aleksander Väin ja Markus Trei. Kahjuks langesid mõlemad kaotustega välja.